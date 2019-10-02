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Dünya

Türkiye'den Mali'deki saldırılara kınama

Türkiye, Mali'nin orta kesimlerinde yer alan ordu karargahlarına düzenlenen terör saldırılarını kınayarak, bu ülke halkı ve hükümetine hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Tevfik Durul   | 02.10.2019
Türkiye'den Mali'deki saldırılara kınama

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Mali'nin Boulkessi ve Mondoro'da yer alan askeri birlikleri hedef alan terör saldırılarında çok sayıda askerin ve sivilin hayatını kaybetmesi ve yaralanmasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur saldırıları kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyor, kardeş Mali halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesine yer verildi.

Boulkessi'deki askeri kampa ve Mondoro'daki garnizona yönelik saldırılarda 2'si sivil olmak üzere, 27 kişi hayatını kaybetmişti.

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