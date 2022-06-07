Dolar
16.74
Euro
17.87
Altın
1,850.67
ETH/USDT
1,760.00
BTC/USDT
29,533.00
BIST 100
2,639.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye'den ilk hac kafilesi Medine'ye ulaştı

Kutsal topraklarda hac farizasını yerine getirmek için Türkiye'den yola çıkan ilk kafile Medine'ye vardı.

Muhammed Semiz   | 07.06.2022
Türkiye'den ilk hac kafilesi Medine'ye ulaştı

Riyad

Türkiye'nin Riyad Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye’den bu yıl gelen ilk hac kafilesi Medine’de çiçeklerle karşılandı." ifadelerine yer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara gidecek 286 hacı adayı bu sabah İstanbul Havalimanı'ndan dualarla uğurlanmış, İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA hacı adaylarını güllerle yolcu etmişti.

Suudi Arabistan, Kovid-19 salgını nedeniyle 2020 ve 2021'de hac ibadeti için sadece ülke içinden ve sınırlı sayıda hacı adayına izin vermişti.

Bu yıl yurt dışından hacı adaylarını kabul etmeye başlayan Suudi Arabistan, henüz tamamıyla etkisi sona ermeyen Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'ye 37 bin 770 kişilik kontenjan ayırmıştı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek
Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca '21. Yüzyılda NATO, Sınamalar, Ortaklıklar ve Genişleme Paneli' düzenlendi
Adıyaman'da teröristlere ait silah ve yaşam malzemeleri ele geçirildi
Kalın ve Önal, NATO Genel Sekreteri Kabine Direktörü Jenssen ile görüştü

Benzer haberler

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek

Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Rusya: Çavuşoğlu ile Lavrov, yarın Ukrayna'daki durumu görüşecek

Türkiye'den ilk hac kafilesi Medine'ye ulaştı

Türkiye'den ilk hac kafilesi Medine'ye ulaştı
Miçotakis hükümetinin Türkiye karşıtı politikalarının hedefi ne?

Miçotakis hükümetinin Türkiye karşıtı politikalarının hedefi ne?
Türk çayı ihracatından 9,8 milyon dolarlık gelir

Türk çayı ihracatından 9,8 milyon dolarlık gelir