Euro
9.03
Dolar
7.42
BIST 100
1,542.45
Altın
1,854.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bazı kent meydanları ve caddelerindeki son durum - Edirne, Selimiye Meydanı Milli Savunma Bakanı Akar, Deniz Kuvvetlerinin yeni uçağında inceleme yaptı.
logo
Dünya

Türkiye'den Gürcistan ordusuna teknik ekipman desteği

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma Bakanlığına lazer telemetreleri ve bir dizi mühendislik ekipmanları hibe etti.

Davit Kachkachishvili   | 24.01.2021
Türkiye'den Gürcistan ordusuna teknik ekipman desteği

Tiflis

Gürcistan Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Tiflis'te Savunma Bakanlığında düzenlenen teslim törenine Gürcistan Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Stratejik Planlama Dairesi Başkanı Albay İoseb Nikoleişvili ile Türkiye'nin Tiflis Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Burak Altıner'in katıldığı belirtildi. 

Açıklamada, daha önce Türkiye ve Gürcistan hükümetleri arasında imzalanan Askeri-Mali İşbirliği Anlaşmaları çerçevesinde Gürcü tarafa teslim edilen lazer telemetreleri ve mühendislik ekipman takımlarının teslim tutanağının Nikoleişvili ile Altıner tarafından imzalandığı bilgisi paylaşıldı.

Teknik ekipmanlarının, Gürcistan Savunma Kuvvetlerinin muharebe ve mühendislik bölümlerine dağıtılacağı ve kendilerine verilen görevlerin etkili şekilde yerine getirilmesini kolaylaştıracağına dikkat çekilen açıklamada, "Gürcistan ile Türkiye, savunma konularındaki çeşitli alanlarda uzun yıllardır yakın ve başarılı iş birliği yürütmektedir." ifadesi yer aldı.

Milli Savunma Bakanlığı, Gürcistan Savunma Bakanlığına 35 BMC Neocity 8,5 metrelik dizel otobüs, 12 zırhlı iş makinesi ve çeşitli aparatlar 27 Kasım 2020'de de hibe etmişti.








Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19'u yenen ebe Gürkaş: Kas ağrılarım o kadar çoktu ki kalp krizi geçirdiğimi düşündüm
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 99 milyon 329 bini geçti
Kovid-19'u yenenler en çok eklem ağrıları, halsizlik ve yorgunluktan yakınıyor
1,2 milyon aşı Türkiye'nin tamamına ulaştı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Türkiye'de son 90 yılda 1343 kişi heyelan nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye'de son 90 yılda 1343 kişi heyelan nedeniyle hayatını kaybetti

Türkiye'den Gürcistan ordusuna teknik ekipman desteği

Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Maslahatgüzarı Ranamane: Güney Afrika ve Türkiye samimi ikili ilişkilere sahip

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'e kadar 150 yeraltı barajını tamamlamayı hedefliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023'e kadar 150 yeraltı barajını tamamlamayı hedefliyoruz
Bakan Akar: Yunanistan'la yapacağımız görüşmelerle meselelerin hukuk çerçevesinde ele alınmasını umuyoruz

Bakan Akar: Yunanistan'la yapacağımız görüşmelerle meselelerin hukuk çerçevesinde ele alınmasını umuyoruz
Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Uruskiy, Türkiye'den öğrenebilecekleri çok şey olduğunu belirtti

Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Uruskiy, Türkiye'den öğrenebilecekleri çok şey olduğunu belirtti