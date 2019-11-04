Türkiye'den Buhara'ya charter seferleri başladı
İstanbul’dan Özbekistan’ın tarihi Buhara şehrine turistik charter uçuşları başladı.
Taşkent
Bir havayolu şirketine ait uçakla Özbekistan’ın tarihi Buhara şehrine düzenlenen ilk turistik charter uçuşu için tören düzenlendi. İlk charter uçağı Buhara Vali Yardımcısı Batır Şahriyarov, Buhara Belediye Başkanı Karim Kamalov, İl Turizm Müdürü Furkat Hocayev ve diğer Özbek yetkililer tarafından karşılandı.
Törende Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İsrafil Kışla, Diyanet İşleri Başkan Müşaviri Haydar Bekiroğlu, Atlas Global Havayolları Genel Koordinatörü Orhan Sancar, Türkiye’de faaliyet yapan inanç turizmi acenteleri yetkilileri ile çok sayıda turistler yer aldı. Özbek yetkililer Türkiye’den gelen protokol konuklarına geleneksel Özbek kıyafeti olan “çapan” giydirdi.
Charter uçuşların Özbekistan genel koordinatörü İhsan Kurt, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul’dan Buhara’ya yapılan charter uçuşlarda dönüşte Semerkant’tan İstanbul’a yapılacağını kaydederek, söz konusu charter seferlerinin karşılıklı olarak turizmin gelişmesine katkıda bulunacağına inandığını belirtti.
Özbekistan’ın Ankara Büyükelçiliği Turizm Danışmanı Hulusi Gülseren de, charter uçuşlarının turizm sezonunda haftada iki frekans olarak devam ettirileceğini belirterek, ayrıca talep olması halinde Özbekistan’ın diğer bir tarihi Hive şehrine de charter uçuşları düzenlemeyi planladıklarını vurguladı.
İstanbul-Buhara charter uçuşu ile daha önce Özbekistan hükümeti tarafından ülkenin Buhara, Tirmiz, Karşı ve Nukus havalimanları için uygulanan “açık gökyüzü” uygulaması başlamış oldu.
Daha önce Özbekistan Turizmi Geliştirme Devlet Komitesi’nden yapılan açıklamada da, bir Türk hava yolu şirketine Özbekistan'ın tarihi Buhara ve Semerkant şehirlerine charter seferleri düzenlemesine izin verildiği bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.