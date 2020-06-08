Euro
7.68
Dolar
6.79
BIST 100
110,731.20
Altın
1,692.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Türkiye'den Bangladeş'e Kovid-19 yardımı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Bangladeş Sağlık Bakanlığına tıbbı malzeme desteği sağladı.

Talha Yavuz   | 08.06.2020
Türkiye'den Bangladeş'e Kovid-19 yardımı

Ankara

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığından (TİKA), yapılan yazılı açıklamaya göre, tıbbı malzeme destek paketi, 5 bin ameliyat maskesi, 1000 N95 maske, 1000 tıbbi tulum ve 2 adet solunum cihazından oluşuyor.

Bangladeş Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı Khalil Rahman’ın katıldığı törenle Bangladeş Devlet Konukevi'nde malzemeler teslim edildi.

Khalil Rahman, TİKA’nın faaliyetlerini yakından takip ettiğini belirterek son aylarda binlerce işçinin yurda dönmek zorunda kaldığını, onların topluma ve iş gücüne kazandırılması için TİKA ile ortak proje yapmak istediklerini söyledi.

Türkiye'nin Dakka Büyükelçisi Mustafa Osman Turan da Türkiye’nin TİKA vasıtasıyla sadece Arakanlı Müslümanlara değil tüm halka yönelik birçok projeyi hayata geçirdiğini belirtti.

TİKA Bangladeş Koordinatörü Dr. İsmail Gündoğdu da TİKA’nın bu zamana kadar Bangladeş’in her bölgesinde sağlık, eğitim, insani yardım projeleri yaptığını, bu tür projelerle kardeş ülke Bangladeş’e desteğinin süreceğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Suudi Arabistan'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 746'ya yükseldi
Danimarka’da 50 kişi bir araya gelebilecek
Kovid-19'un laboratuvarda üretildiğine dair yeni iddia
Afganistan'da Kovid-19 vakası sayısı 20 bin 917'ye yükseldi
Vuhan'daki hastanelerde 2019 sonbaharında araç trafiğinin yoğunlaştığı ortaya çıktı

Benzer haberler

Türkiye'den Bangladeş'e Kovid-19 yardımı

Türkiye'den Bangladeş'e Kovid-19 yardımı

TİKA'dan Moğolistan'a destek

Çin'de 4, Güney Kore'de 38 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Başkente yeni celplerle gelen erler sıkı sağlık kontrolleriyle birliklerine alınıyor

Başkente yeni celplerle gelen erler sıkı sağlık kontrolleriyle birliklerine alınıyor
Vefa grubu ihtiyaç sahiplerinin çağrılarına duyarsız kalmadı

Vefa grubu ihtiyaç sahiplerinin çağrılarına duyarsız kalmadı
Başkentte kafe ve restoranlar denetlendi

Başkentte kafe ve restoranlar denetlendi