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Dünya

Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığınca, Afganistan'ın Kandahar kentinde Emniyet Müdürlüğü binasının hedef alındığı bombalı saldırıyı kınandı.

Ayşe Doğru   | 18.07.2019
Türkiye'den Afganistan'daki terör saldırısına kınama

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın Kandahar kentinde Emniyet Müdürlüğü binasının hedef alındığı terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Afganistan’ın Kandahar şehrinde emniyet müdürlüğü binasının hedef alındığı terör saldırısında aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu terör saldırısını kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, dost Afganistan hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kandahar İl Emniyet Müdürlüğü binasına bugün bomba yüklü araçla düzenlenen terörist saldırıda, 2'si polis 11 kişi yaşamını yitirmiş, 3 polis ile 80 sivil de yaralanmıştı.

Saldırıyı, Taliban üstlenmişti.

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