Türkiye'den 400 Ürdünlü öğrenciye yardım

Ürdün'deki Amman Yunus Emre Enstitüsü ve Türk Hayır Cemiyeti iş birliğiyle 400 Ürdünlü öğrenciye kırtasiye ve giyecek yardımı yapıldı.

AMMAN

Ürdün'deki Amman Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Türk Hayır Cemiyeti iş birliğiyle 400 Ürdünlü öğrenciye kırtasiye ve giyecek yardımı yapıldı.

Başkent Amman'daki Türk Hayır Cemiyeti binasında gerçekleşen dağıtım sırasında Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz ve Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu hazır bulundu.

Dağıtım sırasında AA muhabirine açıklamada bulunan Eroğlu, YEE'nin dağıtım etkinliğindeki rolünün, yardımı yapan Türkiye'deki belediyeler ile Amman'daki Türk Hayır Cemiyeti arasında aracılık yapmak olduğunu söyledi.

Eroğlu, yardımın, gerekli tüm kırtasiye malzemesiyle birlikte okul çantası, kışlık montlar ve ayakkabıdan oluştuğunu belirtti.

Türk Hayır Cemiyeti Müdürü Muhammed et-Türk de Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği ve YEE ile iş birliğiyle birçok etkinlik düzenlediklerini ve bugünkü yardım etkinliğiyle de çocukları sevindirdiklerini ifade etti.

Türk, yardımda bulunulan çocukların yaşlarının 5 ile 16 arasında olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Karagöz ise dağıtım sırasında yaptığı konuşmada, "Bu yardımlar, ileride gelecek yardımların basit bir kısmıdır. Sürekli Ürdünlü kardeşlerimizle ilişkilerimizi güçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Muhabir: Laith Joneidi, Ali Semerci



