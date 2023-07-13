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Dünya

Türkiye'de üretilen Kanada'nın ilk elektrikli römorkörü Vancouver'da teslim edildi

Türk gemi inşa firması Sanmar tarafından Türkiye'de üretilen Kanada'nın ilk sıfır emisyonlu ve tamamen elektrikli römorkörü Vancouver şehrinde teslim edildi.

Seyit Aydoğan  | 13.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Türkiye'de üretilen Kanada'nın ilk elektrikli römorkörü Vancouver'da teslim edildi

Toronto

Sanmar'ın İstanbul'daki tersanesinde üretilen ve "Haisea Wamis" ismi verilen römorkör, British Columbia eyaletinin Kitimat kentindeki "LNG Canada" sıvılaştırılmış doğal gaz ihraç terminalinde hizmet verecek.

Sanmar Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gürün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl içinde ikisi elektrikli, ikisi de hibrit dizel motorlu olmak üzere dört römorkörün daha teslimatını gerçekleştireceklerini söyledi.

Gürün şöyle konuştu:

"Haisea Wamis'in teslimi, sürdürülebilir, çevre dostu römorkör ve çekme endüstrisine giden yolda büyük bir adımı işaret ediyor. Yenilikçi fikirleri teknolojik ilerleme yoluyla eyleme geçirmek için ortaklarımızla yakın bir şekilde çalışarak liderlik etmekten gurur duyuyoruz. Bu projenin önemi sadece bizim için değil, bir bütün olarak çalıştığımız sektör için çok büyük.”

Ali Gürün ayrıca, Kanada çapında geniş römorkörcülük ve denizcilik hizmetleri veren "KOTUG Canada" ile de iki adet dünyanın ilk metanol yakıtlı eskort römorkörleri için anlaşma imzaladıklarını ifade etti.

Gürün, römorkörlerin, Trans Mountain Petrol Boru Hattı kapasite artırımı projesi tamamlandığında, ham petrol ihraç limanına yanaşacak tankerlere hizmet vereceğini sözlerine ekledi.


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