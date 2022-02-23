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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, BM Genel Kurulu’nda konuşuyor.
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Dünya

Türkiye Yunanistan'a protesto notası verdi

Dışişleri Bakanlığı, Yunan Sahil Güvenliğinin Türk vatandaşlarını yaraladığı olayla ilgili Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarı'nı çağırarak protesto notası verdi.

Behlül Çetinkaya   | 23.02.2022
Türkiye Yunanistan'a protesto notası verdi

Ankara

Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, 22 Şubat'ta Sakız Adası kuzeyindeki Karaburun'un batısında, "Baba Oğul" ve "Esila Liya" isimli Türk balıkçı teknelerine Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca ateş açılması sonucu "Baba Oğul" teknesindeki bir vatandaş yaralandı.

Olayla ilgili bugün Yunanistan'ın Ankara'daki Büyükelçilik Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığına çağırıldı.

Yunan tarafına Ege'de balıkçılara karşı orantısız güç kullanılmasını protesto eden bir nota verilirken Ege'de seyrüsefer serbestliğine aykırı olarak balıkçı teknelerine yapılan müdahale ve tacizlerin tekrarlanmaması gerektiği iletildi.

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