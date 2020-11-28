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Dünya

Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de dün ve bugün düzenlenen terör saldırılarını kuvvetle kınadı.

Zuhal Demirci   | 28.11.2020
Türkiye, Somali'deki terör saldırılarını şiddetle kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığı, Somali'de dün ve bugün düzenlenen terör saldırılarını kuvvetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, dün Somali'nin başkenti Mogadişu'da havalimanı yakınlarındaki bir kafeteryaya ve bugün de Abdiaziz bölgesinde düzenlenen terör saldırılarında en az 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği bildirildi.

Açıklamada, "Söz konusu terör eylemlerini kuvvetle kınıyor, kardeş Somali halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, kurbanların aileleri ve yakınlarına başsağlığı ve yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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