Euro
10.01
Dolar
8.28
BIST 100
1,374.00
Altın
1,781.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Borno eyaletinde, dün bir askeri konvoya düzenlenen terör saldırısında 31 askerin hayatını kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Zuhal Demirci   | 27.04.2021
Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Ankara

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyor, hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Nijerya halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram'ın, dün askeri konvoya düzenlediği saldırıda 31 asker hayatını kaybetmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arasında 'tam kapanma'ya geçiyor
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Portekiz'de son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm tespit edilmedi
Türkiye'de 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti
Tüm eğitim öğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçiş 29 Nisan'da başlayacak

Benzer haberler

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Nijerya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Pentagon: Biden'ın 1915 olayları açıklamasının Türkiye-ABD askeri ilişkilerini etkilemesini beklemiyoruz

Türkiye Kovid-19 tedbirleri kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs arasında 'tam kapanma'ya geçiyor

Türkiye'de 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 37 bin 312 kişinin testi pozitif çıktı, 353 kişi hayatını kaybetti
Tüm eğitim öğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçiş 29 Nisan'da başlayacak

Tüm eğitim öğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçiş 29 Nisan'da başlayacak
Bakan Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, son bir haftada her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı