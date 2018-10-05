'Türkiye-Macaristan ilişkileri altın dönemini yaşıyor'

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Türkiye ve Macaristan arasındaki ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu, iki ülke arasındaki ilişkilerde altın dönemin yaşandığını söyledi.

BUDAPEŞTE - Mehmet Yılmaz

Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 8-9 Ekim'de Macaristan'a yapacağı resmi ziyareti ve Türkiye-Macaristan ilişkilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'in resmi daveti üzerine bu ülkeyi ziyaret edeceğini belirten Büyükelçi Oktay, ziyarette Türkiye ve Macaristan'ın iş birliğiyle restorasyonu yapılan Macaristan'daki Osmanlı dönemi eserlerinden Gül Baba Türbesi'nin açılış töreninin yapılacağını ve iki ülke arasındaki ilişkilerin görüşüleceğini kaydetti.

İki ülke arasında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kurulduğunu, geçen yıl Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın beraberinde geniş bir heyetle Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Büyükelçi Oktay, ''Türk-Macar ilişkileri altın dönemini yaşıyor. Memnuniyetle belirtmeliyim ki, ilişkilerimizde siyasi gündemimizde hiçbir sorun yok. Karşılıklı iş birliği ve anlayış içerisinde ilişkilerimizi sürdürüyoruz." dedi.

Macar hükümetinin Türkiye'yi stratejik bir ortak olarak gördüğüne, kısa bir süre önce Kırgızistan'da düzenlenen Türk Konseyi toplantısında Macaristan'ın gözlemci üye olarak kabul edildiğine dikkati çeken Oktay, ''Macaristan bir süredir doğuya ve güneye açılım politikaları izliyor. Bu kapsamda Türkiye'yi kilit ve stratejik ortak bir ülke olarak görüyor.'' dedi.

Türkiye'nin de tecrübelerini Macaristan ile paylaşmak istediğini, bu kapsamda Türkiye ve Macaristan'ın Afrika'da da ortak çalışmalar yürüttüğünü belirten Büyükelçi Oktay, halihazırda çok sayıda Türk, Macar ve Kenyalı doktorun Kenya'da bir haftalık sağlık programı uyguladığını ve bu tür ortak çalışmaların önümüzdeki dönemde daha da yaygınlaştırılacağını söyledi.

İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerde de iyi bir ivme yakalandığını ve bunun arttırılması için çaba gösterdiklerine işaret eden Büyükelçi Oktay, Türkiye ve Macaristan arasındaki dış ticaret hacminde 5 milyar dolarlık hedefin konulduğunu ve bu hedefe ulaşmak için çeşitli adımlar atıldığını ifade etti.

Türkler ve Macarların ortak tarihe sahip olduğunu, iki ülke arasındaki kültürel ilişkilerin de örnek gösterilebilecek kadar çok iyi seviyede olduğunu dile getiren Büyükelçi, ''Macaristan'da Osmanlı döneminden kalma çok sayıda eser var. Bu eserleri Macar hükümetiyle birlikte restore ediyoruz. Kültürel anlamda örnek bir ilişki var.'' diye konuştu.

Başkent Budapeşte olmak üzere Macaristan'ın birçok kentinde bulunan Osmanlı dönemi eserinin günümüze kadar ulaştığını ve bu eserlere Macarların bakışının olumlu olduğunu belirten Büyükelçi Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Ülkenin farklı noktalarında bulunan ve zaman içinde kısmen tahrip olan eserleri birlikte restore etmeye çalışıyoruz. Tabii bizim restorasyondan kastımız bu eserlerin mümkün olduğu kadar aslına uygun bir şekilde restore edilmesidir. Bu konuları Macar dostlarımızla görüşmeye devam ediyoruz. Gül Baba restorasyonu güzel bir örnek.''

Ahmet Akif Oktay, büyükelçiliğin, Macaristan'da faaliyet gösteren Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) gibi kurumlarla iyi bir işbirliğine sahip olduğunu, TİKA'nın özellikle kültürel eserlerin restorasyonu konusunda çok aktif olduğunu, YEE'nin ise Türk dilinin ve kültürünün tanıtılması konusunda önemli görev üstlendiğini söyledi.





