Euro
6.40
Dolar
5.78
BIST 100
108,869.10
Altın
1,460.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye, Kenya'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak saldırıda yaşanan can kayıpları için ülkeye taziye dileklerini bildirdi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 08.12.2019
Türkiye Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kenya'nın Mandera vilayetinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünü hedef alan terör eyleminde ilk belirlemelere göre aralarında polis memurlarının da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Kenya hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizi yeniden masaya yatırılıyor
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim

Benzer haberler

Türkiye Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı

Türkiye'den Yunanistan Başbakanına 'hayalperest ideolojiler' tepkisi

FETÖ'nün Avrupa'daki 'Pazarlamacılar'ı yakalandı

Dışişleri Bakanlığı Fransa'ya seyahat uyarısında bulundu

Dışişleri Bakanlığı Fransa'ya seyahat uyarısında bulundu
Kenya'da 6 katlı bina çöktü

Kenya'da 6 katlı bina çöktü

Yurt dışındaki vatandaşlara yönelik 9 ayda 88 saldırı yaşandı

Yurt dışındaki vatandaşlara yönelik 9 ayda 88 saldırı yaşandı