Türkiye Kenya'daki terör saldırısını şiddetle kınadı
Türkiye, Kenya'da düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak saldırıda yaşanan can kayıpları için ülkeye taziye dileklerini bildirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kenya'nın Mandera vilayetinde seyir halindeki bir yolcu otobüsünü hedef alan terör eyleminde ilk belirlemelere göre aralarında polis memurlarının da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybetmesinden büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.
Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost Kenya hükümetine ve halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri yer aldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.