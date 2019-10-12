Euro
6.49
Dolar
5.89
BIST 100
99,027.82
Altın
1,487.97
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye, Endülüs'te 'İslam Kültürü Günleri'nde

Endülüs Özerk Yönetimi'nin Huelva kentinde düzenlenen "İslam Kültürü Günleri"nin konuk ülkesi Türkiye oldu.

Burak Akbulut   | 12.10.2019
Türkiye, Endülüs'te 'İslam Kültürü Günleri'nde

Madrid

İspanya'nın güneyindeki Endülüs Özerk Yönetimi'nin Huelva kentinde düzenlenen "İslam Kültürü Günleri"nin konuk ülkesi Türkiye oldu.

11-13 Ekim'de düzenlenen 20. İslam Kültürü Günleri'nde Türkiye'yi Yunus Emre Enstitüsü (YEE) temsil etti. Etkinlik dolayısıyla düzenlenen konferansta konuşan Madrid YEE Müdürü Ersin Adıgüzel, "Endülüs'ün İslam hakimiyeti altında geçen sekiz yüzyıl boyunca üç semavi din mensuplarının birlikte barış ve huzur içinde yaşadığını" vurguladı.

Adıgüzel, "Endülüs'te İslam hakimiyeti dönemindeki bu birliktelik toplum için farklılık değil zenginlik oluşturmuştur. Bugün de Huelva'da düzenlenen İslam Kültürü Günleri'nin bu anlayışın devamı olarak toplumun her kesiminin huzuru için son derece önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Diğer yandan, etkinlik kapsamında Huelva'da Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve YEE iş birliğiyle geleneksel ebru, hat ve modern kaligrafi sanatının seçkin örnekleri sergilendi.

Türk sanatına ilgili gösteren İspanyollar, düzenlenen atölye çalışmalarına da katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Batı'nın YPG tezleri manipülasyon
Barış Pınarı Harekatı ve Rusya’nın tavrı
Batı medyasında tezvirat harekattan önce başladı
IKBY Irak'taki gösterileri endişeyle izliyor
İran'ın yeni savunma vizyonunda başrol Devrim Muhafızları'nın

Benzer haberler

Türkiye, Endülüs'te 'İslam Kültürü Günleri'nde

Türkiye, Endülüs'te 'İslam Kültürü Günleri'nde