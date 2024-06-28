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Dünya

Türkiye’deki İranlılar sandık başında

Türkiye’de yaşayan İranlılar, 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy kullandı.

Ekip  | 28.06.2024 - Güncelleme : 28.06.2024
Türkiye’deki İranlılar sandık başında Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Ankara

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazası sonucu hayatını kaybetmesi sonucu bir yıl öne alınan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Bank Mellat İzmir Şubesinde sandık kuruldu.

Saat 08.00'de oy kullanma işleminin başlamasıyla sandık başına gelen İranlılar, işlemlerin ardından 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oylarını kullandı.

Sandıkta görevli Mehdi Caferi, oy kullanma işleminin saat 18.00'e kadar devam edeceğini belirterek, özellikle sabah saatlerinde çok sayıda kişinin oy kullanmaya geldiğini ifade etti.

Sonuçların hayırlı olmasını dileyen Caferi, çalışmaların sorunsuz şekilde sürdüğünü dile getirdi.

Trabzon'da bulunan İranlılar, Trabzon Başkonsolosluğunda sandık başına gitti.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin 19 Mayıs'ta helikopter kazasında hayatını kaybetmesi sonucu bir yıl öne alınan Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için Başkonsoloslukta sandık kuruldu.

İranlılar, burada işlemlerin ardından 14. Dönem Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için oy kullanmaya başladı.

Başkonsolos Naser Mohebati, AA muhabirine, Trabzon'daki İranlıların 18.00'e kadar oy kullanabileceğini, yoğunluk olması halinde sürenin uzatılabileceğini söyledi.

Seçime katılımın fazla olduğunu, yaklaşık 100 kişinin oy kullandığını belirten Mohebati, 18 yaşını doldurmuş İranlıların pasaport ya da kimlikleriyle gelip oy kullanabileceklerini kaydetti.

Oyunu kullanan Mıne Zolnorian ise "Tatil için gelmiştik, İran'ı yalnız bırakmadık. Vatandaşlık görevimizi yaptık." dedi.

Trabzon'da yaşayan Masoumeh Mansori de "İran Başkonsolosluğu Trabzon'da güzel bir alan açtı bizim için. Her vatandaşın görevi olduğu için biz oy kullanmak zorundayız. Hayırlı olsun." diye konuştu.

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