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Dünya

Türkiye Burkina Faso’daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'da bir askeri konvoya düzenlenen ve 14 askerin hayatını kaybetmesine yol açan terör saldırısını kınadı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 13.11.2020
Türkiye Burkina Faso’daki terör saldırısını kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Burkina Faso'nun Tin-Akoff şehrinde bir askeri konvoya yönelik olarak 11 Kasım'da gerçekleştirilen terör saldırısında 14 askerin hayatını kaybettiğinin ve 8 askerin yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur terör eylemini kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Burkina Faso İletişim Bakanı Remis Dandjinou, yaptığı açıklamada, Sahel bölgesindeki Oudalan mevkisinde askerlere kurulan pusuda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 8 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

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