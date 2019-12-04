Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin geleceği Londra'da değerlendirildi
Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin ekonomi ve güvenlik boyutları Londra’da düzenlenen yuvarlak masa toplantısında ele alındı.
Londra
İletişim Başkanlığı ve "Türkiye'nin Muhafazakar Partili Dostları" (Conservative Friends of Turkey-CFT) iş birliğinde Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin geleceği konulu yuvarlak masa toplantısı düzenledi.
İş ve akademi dünyasının önde gelen isimleri katılımıyla "Denizcilik ve Askeriye Kulübü"nde gerçekleştirilen etkinlik, Eski Muhafazakar Parti Milletvekili ve Birleşik Krallık AB’den Çıkış (Brexit) Bakanlığı eski özel danışmanı Nick de Bois başkanlığında yapıldı.
Etkinlik, Muhafazakar Parti eski Milletvekili ve Birleşik Krallık AB’den Çıkış (Brexit) Bakanlığı eski özel danışmanı Nick de Bois başkanlığında yapıldı.
Yuvarlak masa toplantısına İletişim Başkanlığı Kamu Diplomasisi Dairesi Başkanı Ömer Faruk Tanrıverdi, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Doç. Dr. Murat Yeşiltaş, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi, SETA Washington DC Araştırma Koordinatörü ve Penn State Üniversitesi Siyaset Bilimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kılıç Buğra Kanat katıldı.
Etkinlikte olası Brexit sonrası Türkiye-Birleşik Krallık ilişkilerinin ekonomi ve güvenlik boyutları ele alınırken, ikili ilişkilerin daha ileri bir seviyeye taşınması için izlenecek yol haritası konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.