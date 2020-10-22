Euro
9.39
Dolar
7.94
BIST 100
1,198.32
Altın
1,905.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye Berlin'deki camiye yapılan polis baskınını şiddetle kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın başkenti Berlin'deki Mevlana Camisi'ne yapılan polis baskınını şiddetle kınadı.

Behlül Çetinkaya   | 22.10.2020
Türkiye Berlin'deki camiye yapılan polis baskınını şiddetle kınadı

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Berlin'deki Mevlana Camisi'nde sabah namazı için toplanıldığı esnada mali konuda yürütülen bir soruşturma kapsamında polis baskını yapıldığı hatırlatıldı. 

Caminin kentteki en eski ve merkezi ibadethanelerden biri olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Mevlana Camisi'ne polis tarafından yapılan baskını şiddetle kınıyoruz. Bu çirkin eylemle ibadet yerlerinin kutsallığına gösterilmesi gereken hassasiyet hiçe sayılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada "Polislerin baskın bahanesiyle cami içinde botlarıyla dolaşmaları ve ibadethaneyi kirletmeleri hiçbir şekilde mazur görülemez. Bu çirkin eylemin ifade ve inanç özgürlüğü konusunda ders vermeye kalkan bir ülkenin başkentinde gerçekleştirilmesi ise ayrıca düşündürücüdür." ifadesine yer verildi.

Baskının Müslüman toplumuna karşı yapılmış izahı mümkün olmayan bir hareket olduğuna işaret edilen açıklamada, "(Bu baskın) Almanya’da sayıları 5 milyona yaklaşan Müslüman toplumunun maruz kaldığı ön yargılı, ayrımcı ve orantısız muamelenin yeni bir örneğidir. Müslümanların daha fazla dışlanmadan ve ötekileştirilmeden Almanya’nın ayrılmaz bir parçası oldukları gerçeğini Alman makamlarının idrak etmeleri gerekir." ifadeleri kullanıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca: İstanbul'da vaka sayısı Türkiye genelinin yüzde 40'ına, Ankara'nın 5 katına ulaştı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Fransa'da 41 bin 622 ile günlük en yüksek Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bin olabilir
İspanya'da Kovid-19 vakalarında rekor artış

Benzer haberler

Türkiye Berlin'deki camiye yapılan polis baskınını şiddetle kınadı

Türkiye Berlin'deki camiye yapılan polis baskınını şiddetle kınadı

Ermeni terör örgütlerinin şehit ettiği Türk diplomatları unutulmuyor

Dışişleri: Türk Kızılay yetkilisi Budak’a gerçekleştirilen silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz

Türkiye'den Ersin Tatar'a tebrik

Türkiye'den Ersin Tatar'a tebrik
Dışişleri: Yunanistan Dışişleri Bakanının sözleri Türkiye’yle gerginlik politikasını tercih ettiğinin yeni bir kanıtı

Dışişleri: Yunanistan Dışişleri Bakanının sözleri Türkiye’yle gerginlik politikasını tercih ettiğinin yeni bir kanıtı
Dışişleri: İsrail’in hız kesmeden sürdürdüğü işgal ve ilhak politikası sonuçsuz kalmaya mahkumdur

Dışişleri: İsrail’in hız kesmeden sürdürdüğü işgal ve ilhak politikası sonuçsuz kalmaya mahkumdur