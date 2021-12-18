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Galatasaray Yardımcı Antrenörü Necati Ateş ve Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer basın toplantısı düzenledi.
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Dünya

Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Mısır da katıldı

İstanbul’da düzenlenen 3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Lozan da katıldı.

Ferdi Bayat   | 18.12.2021
Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi'ne Mısır da katıldı Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Kahire

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lozan, zirvede yaptığı konuşmada, katılımcı ülkelerin bölgesel kalkınma, istikrar ve güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunacağını ifade etti.

Lozan, Türkiye-Mısır arasında karşılıklı ticaret, yatırım ve turizm alanlarındaki iş birliği konularına da değindi.

Mısır-Türkiye ilişkilerinde normalleşme süreci

Türkiye-Mısır istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Lozan başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenmişti.

Türkiye ve Mısır heyetlerinin iki gün süren ve 6 Mayıs'ta Kahire'de tamamlanan istikşafi nitelikli görüşmelerin birinci turu ise samimi havada ve kapsamlı içerikte yapıldığı, iki ülkenin, istişarelerin bu turunun sonuçlarını değerlendirip müteakip adımları kararlaştıracağı bildirilmişti.

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