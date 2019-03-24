Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.52
Dolar
5.77
BIST 100
99,835.31
Altın
1,313.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türk yardım kuruluşları Mozambik'e ulaştı

AFAD koordinasyonundaki Türk yardım kuruluşları, insani yardım malzemelerini ulaştırmak ve arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere, kasırga ve sel felaketinden etkilenen Mozambik'e ulaştı.

İsmet Karakaş   | 24.03.2019
Türk yardım kuruluşları Mozambik'e ulaştı

Maputo

Mozambik'teki kasırga ve sel

Afrika'nın güneydoğusunda yaşanan kasırga ve sel felaketinin ardından AFAD Başkanlığı koordinasyonunda yardım kuruluşlarınca sağlanan malzemeleri taşıyan uçak Mozambik'in Beira şehrine ulaştı. ( Gökhan Balcı - Anadolu Ajansı )

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Sağlık Bakanlığı UMKE, Türk Kızılayı ve AKUT, Afrika'nın güney doğusunu vuran Idai kasırgası ve sel felaketinden en fazla etkilenen Mozambik'te Türkiye'nin Mozambik Büyükelçisi Zeynep Kızıltan ve Mozambikli yetkililerce karşılandı.

Büyükelçi Kızıltan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Idai kasırgasının neden olduğu felaketten Afrika'da üç ülkenin zarar gördüğünü, Mozambik'in de felaketin etkilerine en fazla maruz kalan ülke olduğunu bildirdi.

Bölgede can kayıplarının gün geçtikçe arttığını ifade eden Kızıltan, son resmi verilere göre 3 bin 500 kişinin kurtarıldığını ancak hayatını kaybedenlerin sayısının ise 446'ya ulaştığını söyledi.

"600 bin kişi evini terk etmek zorunda kaldı"

Kızıltan, yaklaşık 600 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çekerek, ülkede, acil insani yardım malzemelerine ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

"Ülkede hala kurtarılmayı bekleyen insanlar var." diyen Kızıltan, bölgeye ulaşan Türk yardım kuruluşlarının arama kurtarma faaliyetlerine de katılacağını bildirdi.

Kızıltan, Türkiye'nin bölgeye yardım elini hızla uzatan ülkelerden olduğuna işaret ederek, ilk etapta TİKA tarafından 600 aile için acil yardım paketi hazırlandığını kaydetti.

Türk yardım kuruluşları, Maputo'daki hazırlıklarının ardından Mozambik'te felaketin en fazla etkilediği Beria şehrine uğurlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bölgesel gelişmelerin odağında Taliban görüşmeleri
Nazarbayev neden istifa etti?
Savaş suçlusu Karadzic’in ideolojisi, ırkçı Sırplarda hâlâ canlı
Yeni Zelanda katliamı: Bilgi savaşlarının yeni nesil terörizmi
Facebook merkez bankalarına rakip mi olacak?

Benzer haberler

Idai kasırgasında ölenlerin sayısı 700'ü geçti

Idai kasırgasında ölenlerin sayısı 700'ü geçti

Türkiye'nin yardımlarını taşıyan uçak Mozambik'e hareket etti

AFAD ekibi Mozambik'e gidiyor

Türk Kızılay'dan Mozambik'teki afet bölgesine yardım

Türk Kızılay'dan Mozambik'teki afet bölgesine yardım
İdai kasırgasının vurduğu ülkelere acil yardım

İdai kasırgasının vurduğu ülkelere acil yardım
Oyuncaklarını Suriyeli çocuklara gönderdiler

Oyuncaklarını Suriyeli çocuklara gönderdiler