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Dünya

Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Azerbaycan'a tebrik

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da çatışmaları sona erdiren anlaşma dolayısıyla Bakü'yü tebrik etti.

Şerife Çetin   | 10.11.2020
Türk Konseyi Genel Sekreteri Amreyev'den Azerbaycan'a tebrik

Ankara

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, yaptığı yazılı açıklamada, Azerbaycan ve Ermenistan halklarının menfaatine olan bu anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını bildirdi. 

Amreyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e ve Azerbaycan halkına, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarının uluslararası hukuk uyarınca ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarına uygun olarak azat edilmesi ve egemenliği sağlamaya yönelik tarihi başarıdan dolayı samimi tebriklerini sundu.

Genel Sekreter Amreyev, "Anlaşmanın çatışmanın sonuçlarının aşılmasında, ülke içinde yerlerinden edilmiş halkın ve mültecilerin Yukarı Karabağ topraklarına ve Azerbaycan'ın 7 iline yeniden yerleştirilmesinde, ayrıca tüm ulaşım ve iletişim engellerinin kaldırılması ve bu bölgede bulunan tüm ülkeler arasındaki ilişkilerin artması için temel koşulların oluşturulması ve Güney Kafkasya'da uzun vadeli barış ve refahın sağlanmasında büyük önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın bu haklı zaferinin, Türk Konseyi içindeki güçlü ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını aktaran Amreyev, aynı zamanda bunun Türk dünyasında entegrasyon süreçlerine, birlik ve beraberliğin ilerlemesine katkı sağlayacağını ifade etti.



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