Euro
7.83
Dolar
6.87
BIST 100
117,741.10
Altın
1,810.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, “Güçlü Türkiye’nin Lokomotifi Gençlik” programına katılıyor
logo
Dünya

Türk Konseyi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısını şiddetle kınadı.

Ömer Tuğrul Çam   | 14.07.2020
Türk Konseyi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

Ankara

Türk Konseyinden yapılan açıklamada, "Genel Sekreter Baghdad Amreyev, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'ın Ermenistan sınırında yer alan yoğun nüfuslu Tovuz bölgesine yönelik saldırısını şiddetle kınamakta ve bölgede gerginliğin artmasına ilişkin derin endişesini dile getirmektedir." denildi.

Amreyev'in Azerbaycanlı "şehit ailelerine, kardeş Azerbaycan halkına ve hükümetine taziyelerini ileterek, yaralılara acil şifalar dilediği" belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türk Konseyi uluslararası hukukun norm ve ilkelerine bağlılığını teyit ederek, Ermenistan-Azerbaycan Yukarı Karabağ ihtilafının Azerbaycan Cumhuriyeti'nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve uluslararası kabul görmüş sınırlarının dokunulmazlığı temelinde en kısa sürede çözüme kavuşturulmasının önemini yineler.

Bu bağlamda, Genel Sekreter, çatışmanın bir an önce son bulması, taraflara tansiyonu düşürme ve uluslararası hukukun genel kabul görmüş ilke ve normlarına ve 1993 yılında kabul edilen BM Güvenlik Konseyi'nin ilgili kararlarına dayanarak çatışmayı barış içinde çözmenin yollarını aramaya devam etmeleri çağrısında bulunmaktadır."

Türk Konseyi, üye ülkeler Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkiye'den oluşuyor. Macaristan ise gözlemci ülke statüsünde bulunuyor.

Ermenistan ordusu, 12 Temmuz'da sınırın Tovuz bölgesinde Azerbaycan mevzilerine top atışları da dahil saldırı girişiminde bulunmuş, Azerbaycan ordusunun karşılık vermesi üzerine kayıp vererek geri çekilmişti. Çatışmada, Azerbaycan ordusundan biri üsteğmen dört asker hayatını kaybetmiş, dört asker yaralanmıştı.

Bugün de devam eden çatışmalarda, Azerbaycan ordusundan biri tümgeneral olmak üzere yedi asker şehit olmuştu. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı ayrıca Ermenistan ordusunun saldırısı sonucu Azerbaycan'ın Tovuz ilinde bir sivilin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüste günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 984'e yükseldi
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 968'e çıktı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 614 bin 412'ye çıktı
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 95 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türk Konseyi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

Türk Konseyi, Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırısını kınadı

KKTC Başbakanı Tatar: Kıbrıs Türk halkı her zaman Azerbaycan'ın yanında olmuştur

Türkiye-Azerbaycan Dostluk Grubu Başkanı Ayrım'dan uluslararası topluma çağrı

Ermenistan'ın saldırısı sonucu Azerbaycanlı bir sivil öldü

Ermenistan'ın saldırısı sonucu Azerbaycanlı bir sivil öldü
Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan-Ermenistan sınırında çıkan çatışmalarda 7 Azerbaycan askeri şehit oldu
Türk Konseyi Genel Sekreteri'nden Kovid-19 mücadelesinde üye ülkeler arasındaki iş birliğine övgü

Türk Konseyi Genel Sekreteri'nden Kovid-19 mücadelesinde üye ülkeler arasındaki iş birliğine övgü