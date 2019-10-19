Euro
6.46
Dolar
5.78
BIST 100
98,415.34
Altın
1,489.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türk Kızılaydan Yemen'deki iç göçmenlere gıda yardımı

Türk Kızılay, Yemen'in doğusundaki Marib kentindeki iç göçmenlere 900 gıda kolisi dağıttı.

Mehmet Nuri Uçar   | 19.10.2019
Türk Kızılaydan Yemen'deki iç göçmenlere gıda yardımı

Magrib

Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen Kızılayı ile koordinasyon halinde Marib kentindeki ihtiyaç sahibi iç göçmen ailelere 900 gıda paketi dağıttıklarını belirterek bu paketlerin gelecek günlerde farklı kentlerde dağıtılacak 5 bin gıda paketinin bir parçası olduğunu aktardı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen; açlık, kolera, çatışma ve hava saldırıları nedeniyle bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Barış Pınarı' kara propogandayı da yendi
Cezayir'de gizli iktidar mücadelesi
Sahanın masaya yansıması: ABD ile mutabakat ve Güvenli Bölge
İngiltere'yi bölecek Brexit anlaşması
Suud medyası PKK yayın organı gibi

Benzer haberler

Türk Kızılaydan Yemen'deki iç göçmenlere gıda yardımı

Türk Kızılaydan Yemen'deki iç göçmenlere gıda yardımı

Kızılay'dan Tel Abyad'daki sivillere insani yardım

'Dünya İnsani Eylem Forumu barışa ve dostluğa önemli katkılarda bulunacak'