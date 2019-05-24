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Dünya

Türk Kızılaydan Senegal'de ihtiyaç sahiplerine iftar

Türk Kızılay, başkent Dakar'da yetimlere iftar verdi ve ihtiyaç sahiplerine gıda paketi dağıttı.

Alaattin Doğru   | 24.05.2019
Türk Kızılaydan Senegal'de ihtiyaç sahiplerine iftar

Dakar

Türk Kızılay, Senegal'de aralarında yetim ve engellilerin de bulunduğu 700 kişiye yardımda bulundu.

Başkent Dakar'daki Ndiassene Yetimhanesi'ndeki çocuklara iftar veren Türk Kızılay, Thiaroye semtindeki Tally Diallo Camisi'nin bahçesinde de aralarında engellilerin bulunduğu ihtiyaç sahiplerine ramazan gıda paketi dağıttı.

Türk Kızılay Senegal ekibi başkanı Suat Çıtlak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Senegal'de 5 yıldır faaliyet gösterdiklerini, özellikle ramazan ayı ve Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırdıklarını, proje bazlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Çıtlak, kahvaltılık, kahve, etli pilav, hurma, meyve suyu ve sudan oluşan iftar menüsüne çocukların ve halkın gösterdiği ilginin kendilerini şaşırttığını söyledi.

Halkın iftar ve yardımlar nedeniyle şükür namazı kılmasının kendilerini duygulandırdığını belirten Çıtlak, "Türkiye'de bağışlarını güvenerek Kızılaya veren insanların, doğru ve güzel bir hadiseye vesile olduklarını görmesi, gelecekte de Senegal'de yaşayan insanların yardımına her zaman koşacağımızın bir işaretidir." diye konuştu.

"Türkler bizi kardeşleri gibi görüyor"

Yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına aracı olan Senegalli alim Şeyh Abdullah Osman Ba, Kızılayın yardımlarından köylerin de yararlanmasını istediklerini dile getirdi.

Ramazan ayının Müslümanlar arasındaki birlik ve beraberliği, ümmet farkındalığını artırdığına dikkati çeken Şeyh Ba, Türkleri yılın her zamanı aralarında görmek istediklerini ifade etti.

Şeyh Ba, "Herkesten ziyade Türklerin yardımı bizi ayrı mutlu ediyor. Türkler bizi muhtaç değil kardeşleri gibi görüyor." dedi.

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