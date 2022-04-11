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Dünya

Türk Kızılay'dan Pakistan'da 380 aileye gıda yardımı

Türk Kızılay, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ihtiyaç sahibi 380 aileye gıda paketi yardımında bulundu.

Muhammet Nazım Taşcı   | 11.04.2022
Türk Kızılay'dan Pakistan'da 380 aileye gıda yardımı

İslamabad

Pakistan Kızılayı'nın H-8 bölgesindeki yerleşkesinde gerçekleştirilen dağıtıma, Türkiye'nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Pakistan Kızılayı Genel Başkanı Ebrarul Hak, Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo ve yetkililer katıldı.

Camilo, AA muhabirine, ihtiyaç sahibi 380 aileye toplamda 14 tonu bulan gıda paketi yardımında bulunduklarını söyledi.

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