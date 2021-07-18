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Dünya

Türk Kızılay'dan Gazze'ye 10 tırlık insani yardım

Türk Kızılay'ın insani yardım konvoyu, Refah Sınır Kapısı'ndan geçerek abluka altındaki Gazze Şeridi'ne ulaştı.

Halime Afra Aksoy   | 18.07.2021
Türk Kızılay'dan Gazze'ye 10 tırlık insani yardım Fotoğraf: Mustafa Hassona/AA

Gazze

Mısır ile Gazze arasındaki kara sınır kapısı Refah'tan bölgeye ulaşan 10 tırlık insani yardım Filistin Kızılayı'na teslim edildi.

İnsani yardım malzemelerinde, gıda kolisinin yanı sıra tıbbi teçhizat, temizlik malzemesi ve kıyafet yer alıyor.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

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