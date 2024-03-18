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Dünya

Türk Kızılaydan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı

Türk Kızılay, ramazan yardımları kapsamında Irak'ın Erbil kentinde ihtiyaç sahibi 75 aileye gıda yardımında bulundu.

Bekir Aydoğan  | 18.03.2024 - Güncelleme : 18.03.2024
Türk Kızılaydan Erbil'de ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı Fotoğraf: Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed / AA

Erbil

Türk Kızılay, Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil İl Başkanlığı binasında ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Irak Delegasyon Başkan Vekili Eray Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik ettiğini belirterek, her yıl olduğu gibi bu yıl da Türk Kızılayın Irak'ta ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Akkaya, "Burada ramazan ayında ilk etapta 75 aile ile başladık ve 5 bin aileye kadar ramazan boyunca yardımlarımız devam edecektir. Türk Kızılayı olarak bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz ve desteklerinin devamını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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