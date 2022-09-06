Dolar
18.23
Euro
18.06
Altın
1,701.97
ETH/USDT
1,585.00
BTC/USDT
19,034.00
BIST 100
3,391.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türk Kızılay'dan Çad'da selden etkilenenlere yardım

Türk Kızılay, Çad'da bu yıl sağanak yağışların yol açtığı selden etkilenenlere 500 gıda ve 500 malzeme kolisi dağıttı.

Ekip   | 06.09.2022
Türk Kızılay'dan Çad'da selden etkilenenlere yardım

Encemine

Başkent Encemine'de gıda paketlerinin teslim törenine Türkiye'nin Encemine Büyükelçisi Kemal Kaygısız, Encemine 2. Bölgesi Belediye Başkanı Yusuf Mahamat Yaro, Türk Kızılay Çad Delegasyon Başkanı Firas Kankan ve Çad Kızılhaçı Başkanı Khala Ahmat Senoussi katıldı.

Büyükelçi Kaygısız, programda yaptığı konuşmada, Türkiye ve Çad halkları arasında bağların güçlü olduğunu ve kültürlerinin birbirine benzediğini söyledi.

Çad'ın Türkiye'nin önemli ve stratejik bir ortağı olduğunu ifade eden Kaygısız, "Çadlı kardeşlerimize yaptığımız yardım her zaman karşılıksızdır. Türk sivil toplum kuruluşlarının Çad'a katkısı süreklidir. STK'ları Çadlı kardeşlerine yardım etmeye devam etmeleri için destekliyoruz, teşvik ediyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Belediye Başkanı Yaro ise Türkiye'ye ve Türk Kızılay'a desteğinden dolayı teşekkür etti.

Çad'da temmuzdan bu yana devam eden yağışların neden olduğu sellerde 20 kişi hayatını kaybederken, 400 binin üzerinde Çadlı olumsuz etkilendi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek İslam Birliğini ziyaretinde konuştu: Bir olacağız, iri olacağız, kardeş olacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balkan turunun ikinci durağı Sırbistan'a gitti
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bosna Hersek ile ticaret hacmimiz önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15 oranında arttı
SOLOTÜRK Balıkesir'de gösteri uçuşu yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'in mezarını ziyaret etti

Benzer haberler

Türk Kızılay'dan Çad'da selden etkilenenlere yardım

Türk Kızılay'dan Çad'da selden etkilenenlere yardım

Çad'ın eski Çevre Bakanı'nın eşi, riskli doğum için Türkiye'yi tercih etti

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet