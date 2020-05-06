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Dünya

Türk Kızılay, Yemen'de 3 bin 400 gıda kolisi dağıttı

Türk Kızılay, Yemen'deki ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardım kampanyaları kapsamında 3 bin 400 gıda kolisi dağıttı.

Safiye Karabacak   | 06.05.2020
Türk Kızılay, Yemen'de 3 bin 400 gıda kolisi dağıttı

Yemen

Türk Kızılay Yemen Delegasyonu Başkanı Mustafa Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yemen'de yaklaşık 14 bin gıda kolisi dağıtımının hedeflendiği iki kampanya kapsamında çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. 

Aydın, bu çerçevede Lahic, Ebyen ve Taiz kentlerinde ihtiyaç sahibi ailelere ve kanser hastalarına 3 bin 400 gıda kolisi ulaştırıldığını söyledi.

Gelecek günlerde Husilerin kontrolündeki El-Mahvit'in de aralarında bulunduğu başka kentlerde gıda kolisi dağıtımlarının süreceğini aktaran Aydın, bu yardımların ramazan ayında ülkenin çeşitli kentlerinde çatışmalardan zarar görenlerin sıkıntılarını hafifletmek amacıyla gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Türk Kızılay, Yemen'deki ihtiyaç sahibi aileler için 29 Nisan'da yaklaşık 9 bin gıda kolisinden, dün de 5 bin gıda kolisinden oluşan iki yardım kampanyası başlatmıştı.

Yemen'deki insani kriz

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de yaşanan çatışmalarda şu ana kadar binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de ciddi boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, 22 milyondan fazla insan yardım ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

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