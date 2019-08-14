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Dünya

Türk gönüllülerden Nijer'de binlerce kişiye kurban eti

Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Sadakataşı Derneğinin de aralarında bulunduğu 30'a yakın Türk sivil toplum kuruluşu, Nijer'de 70 bin hisseye ait kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Eşref Musa,Burak Karacaoğlu,Levent Tok   | 14.08.2019
Türk gönüllülerden Nijer'de binlerce kişiye kurban eti

İdlib

Türk Kızılay, Türkiye Diyanet Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı ve Sadakataşı Derneğinin de aralarında bulunduğu 30'a yakın Türk sivil toplum kuruluşu, Nijer'de 70 bin hisseye ait kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Türk Kızılay Ekip Başkanı Orhan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2005 yılından bu yana insani yardım için Nijer'e geldiğini aktararak "Türk Kızılay olarak Niamey, Tera, Koulbaga, Sana ve Saya başta olmak üzere 7 bölgede bin 957 büyük baş hayvan kesimi yaptık ve 20 binden fazla aileye kurban eti ulaştırdık." dedi.

Kılıç, Türk sivil toplum kuruluşlarının Müslümanları birbirine yakınlaştırmakta büyük katkı sağladığını belirterek "20 yıl önce kurban fakirin et yediği bir bayram iken bugün Türk sivil toplum kuruluşları aracılığı ile Müslüman dünyanın buluşma, barışma ve birbirinden haberdar olma bayramına dönüşmüştür." diye konuştu.

Sadakataşı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Safa Morgül ise Kurban Bayramı kapsamında 30'a yakın sivil toplum kuruluşu ile çalıştıklarını aktararak "Türkiye halkının mazlum coğrafyalarda insani yardım yapmak için sivil toplum kuruluşlarına verdiği bağışlar ülkemiz için gurur verici bir tablodur. Osmanlı'dan gelen ümmet bilinci ile bu coğrafyaları sömürmek yerine ihya ve inşa etmek için çaba sarf etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Türk Kızılay, iç savaşın sürdüğü Suriye'de 2 bin 200 hisse kurban etini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdı.

Türk Kızılay Suriye İnsani Yardım Koordinatörlüğü Operasyon Yöneticisi Fatih Kökcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nda çatışmazlık bölgesi İdlib ile terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytindalı Harekatı bölgelerinde kurban eti dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kökcan, ihtiyaç sahiplerine 2 bin 200 hisse kurban eti ulaştırdıklarını belirtti.


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