Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü Zagreb'de tanıtıldı
Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü"nün (TEİS) ilk yurt dışı tanıtımı Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de gerçekleştirildi.
Zagreb
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hazırlanan 20 ciltlik TEİS, Türkiye Cumhuriyeti Zagreb Büyükelçiliği'nin himayesinde Yunus Emre Enstitüsü'nde tanıtıldı.
Türkiye'nin Zagreb Büyükelçisi Yavuz Selim Kıran, burada yaptığı konuşmada, büyük titizlikle hazırlanan ve ciddi bir emeğin ürünü olan TEİS'in yurt dışında ilk defa Hırvatistan’da tanıtıldığını söyledi.
Projenin nasıl başladığını bilen biri olarak harcanan emeklere bizzat şahit olduğunu dile getiren Kıran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Ahmet Yesevi Üniversitesi riyasetinde, Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Muhittin Şimşek'in vizyonu ve kararlılığıyla kalıcı ve anlamlı bir esere dönüştüğünü anlattı.
Türkiye ile Kazakistan'ın hayata geçirdiği çok nadide bir proje olan Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin kısa sürede sadece iki ülkeyle sınırlı kalmadığını, Türk Devletleri Teşkilatı’na üye devletleri bir araya getiren önemli bir bağ haline geldiğini dile getiren Kıran, Macaristan'ın da üyeliği neticesinde Türk Devletleri Teşkilatı ile Avrupa Birliği arasında yeni bir köprünün kurulduğunu söyledi.
Kıran, Şimşek ile Zagreb Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Juric Pavicic'in bugün imzaladığı Uluslararası Eğitim Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı vesilesiyle Türk dünyası ile Avrupa halkları arasında yeni bir bağın kurulmuş olduğunun altını çizdi.
Türk dilinin kadim olduğunu, bilgiyi kayıt altına alma geleneğinin Türk kültüründe yedinci yüzyıla dayandığını vurgulayan Şimşek ise ansiklopedi çalışmalarına da önem verildiğini, TEİS projesi kapsamında 1500 akademisyenin bir araya geldiğini aktardı.
Şimşek, dokuz sene süren çalışmalar neticesinde Anadolu'dan, Balkanlar'dan, Kafkaslar'dan ve Orta Doğu'dan 15 bin yazar, şair, romancı, masal anlatıcısının biyografik bilgilerini içeren bir dijital sözlüğün ortaya çıktığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla bu sözlüğü basılı hale getirdiklerini dile getirdi.
İlk aşamada sınırlı sayıda bastıklarını, Erdoğan'ın dünyada Türkoloji Enstitüsü bulunan her yere TEİS'in ulaştırılmasına yönelik talimatları doğrultusunda bunun sayısını artırdıklarını anlatan Şimşek, ayrıca, Zagreb Üniversitesi'yle vardıkları mutabakat çerçevesinde ilk defa yurt dışında bir üniversitenin resmi web sayfasında TEİS"in internet bağlantısına erişim linkinin yer alacağını vurguladı. Şimşek, bu tanıtım etkinliklerini mümkün kılan Zagreb Büyükelçiliğine teşekkür etti.
Etkinlikte Azerbaycan'ın Hırvatistan Nezdindeki Büyükelçisi Anar Imanov da yer aldı.
TEİS projesi kapsamında divan edebiyatından, yeni Türk edebiyatından ve aşık ve tekke edebiyatından şair ve yazarların biyografik bilgilerini içeren 15 bin maddelik dijital sözlük, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla 20 cilt halinde matbu olarak yakın zamanda yayımlanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.