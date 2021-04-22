Euro
10.00
Dolar
8.29
BIST 100
1,340.81
Altın
1,783.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İklim Liderler Zirvesi'ne Çankaya Köşkü'nden canlı bağlantıyla katılıyor.
logo
Dünya

Türk dünyasından çocuklar Bakü'de buluştu

Azerbaycan'da, Türk dünyasından çocukların katılımı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği düzenlendi.

Ruslan Rehimov   | 22.04.2021
Türk dünyasından çocuklar Bakü'de buluştu

Bakü

Bakü'de, Türk Kültür ve Miras Vakfınca düzenlenen etkinliğe Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan'dan çocuklar katıldı.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Günay Efendiyeva etkinlikte yaptığı konuşmada, başkanlığını yaptığı vakıfta Türk ülkelerinin bayraklarının dalgalandığını, dolayısıyla çocukların vakfı kendi evleri gibi görmesi gerektiğini söyledi.

23 Nisan tarihinin vakfın kurucu üyelerinden olan Türkiye'de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlandığını hatırlatan Efendiyeva, çocukları kutladı.

Efendiyeva, çocuklara hitaben, "Sizler bizim bugünümüz, yarınımız, ümidimiz, geleceğimizsiniz. Aynı zamanda sizler bizim sevinç ve mutluluğumuzsunuz. Siz öyle eğitim almalı, öyle büyümelisiniz ki gelecekte sizinle gurur duyalım. Hangi alanı seçerseniz seçin mutlaka o alanda profesyonel olmalısınız. O zaman biz de size bakarak sevineceğiz." dedi.

Türk ülkeleri arasında çok iyi ilişkiler olduğuna dikkati çeken Efendiyeva, çocukların da kardeş ülkelerin kültürlerini tanıması gerektiğini vurguladı.

Etkinlik çocukların müzik, şarkı ve şiir gösterileriyle devam etti.

Efendiyeva, etkinlik sonunda çocuklara sertifika ve hediyeler takdim etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kazakistan Kovid-19’a karşı toplu aşılama sürecinde yerli aşıyı uygulamaya başlayacak
Afrika'ya gönderilen bazı Kovid-19 aşıları son kullanma tarihi geçmesine rağmen 'kullanılabilecek'
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, salgınla mücadeleye ilişkin tedbirleri duyurdu
İran'da son 24 saatte 453 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Esed rejimi, COVAX kapsamında 203 bin doz Kovid-19 aşısı teslim aldı

Benzer haberler

Türk dünyasından çocuklar Bakü'de buluştu

Türk dünyasından çocuklar Bakü'de buluştu

Evlatlarını çocuk yaşta terörün pençesine kaptıran Diyarbakır anneleri 23 Nisan'ı buruk karşılıyor

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait 23 gemi, 23 Nisan'da 23 limanı ziyaret edecek

TRT Çocuk, 5 yeni içerikle ekranlarda 23 Nisan coşkusunu yaşatacak

TRT Çocuk, 5 yeni içerikle ekranlarda 23 Nisan coşkusunu yaşatacak
MEB, 23 Nisan etkinlik programını açıkladı

MEB, 23 Nisan etkinlik programını açıkladı