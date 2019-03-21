Türk dünyası Nevruz Bayramı'nı coşkuyla kutluyor
Türk dünyası, ilkbaharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı'nı kültürel, sosyal ve spor etkinlikleriyle kutluyor.
Astana,Taşkent,Bişkek,Mezar-ı Şerif
İlkbaharın müjdecisi olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Afganistan'da çeşitli kültürel, sosyal ve spor etkinlikleriyle kutlanıyor.
Kazakistan
Kazakistan'ın başkenti Astana'da halk, sabah saatlerinden itibaren kültürel ve spor etkinliklerin yapıldığı açık ve kapalı alanlara akın ederken, ana etkinlik EXPO 2017 fuar alanında gerçekleşti.
Geleneksel çadırların kurulduğu bu alana geleneksel kıyafetleriyle gelenler, birbirlerinin Nevruz Bayramı'nı tebrik etti.
Bir etnik köy havasının oluşturulduğu alanda ülkede yaşayan etnik azınlıklar da milli kıyafetlerini ve yemek kültürünü sergiledi.
Burada ayrıca güreş, halter kaldırma, asık gibi geleneksel spor oyunları oynanırken, milli dans gösterileri yapıldı, şarkılar söylendi ve yemekler ikram edildi.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, nevruzun kutlandığı EXPO fuar alanını ziyaret ederek, halkın bayramını kutladı.
Özbekistan
Nevruz Bayramı dolayısıyla dört günlük resmi tatil ilan edilen Özbekistan'da da ilkbaharın müjdecisi nevruz büyük coşkuyla karşılandı.
Taşkent'te yeni inşa edilen "Humo Arena Spor Sarayı"nda devlet erkanı, ülkedeki yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetlinin katıldığı resmi tören düzenlendi. Kutlamalarda Türkiye'nin Taşkent Büyükelçisi Mehmet Süreyya Er de yer aldı.
Törende konuşan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Nevruz Bayramı'nın yüzyıllardan bu yana yeni yıl, yeni gün olarak kutlanan bir milli bayram olduğunu belirterek, bugünün doğanın uyanması olduğunu söyledi.
Mirziyoyev, nevruzun kutlandığı günde yağmur yağdığına dikkati çekerek, "Bayram günü yağan yağmurda ilahi bir güç var. Nevruz günü yağmur yağarsa yıl bereketli gelir." diye konuştu.
Konuşmanın ardından ülkeye özgü halk oyunları ve dansların sergilendiği konserler düzenlendi.
Kutlamalara yoğun ilgi gösteren halka cadde ve sokaklarda Özbek pilavı ve sadece nevruzda şeker katılmadan yapılan "sümelek" tatlısı ikram edildi.
Nevruz dolayısıyla hafta sonu Taşkent'teki park ve meydanlarda bayram konseri ve gösterileri düzenlenecek.
Kırgızistan
Kültürel, sosyal ve sportif aktivitelerle kutlanan nevruz için en görkemli etkinlik, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki ana meydanda yapıldı.
Folklor ekiplerinin sahne almasıyla başlayan etkinlikte yapılan gösterilerde, renkli görüntüler ortaya çıktı.
Etkinlikte, zorlu kış mevsiminin ardından baharı müjdeleyen güneşin doğması, tahılın toprağa bırakılması ve kadınların dualarıyla baharı karşılamasını konu alan oyun sahnelendi.
Meydanın ortasına dev kazanlarda nevruz sofralarının vazgeçilmezi "sümölök tatlısı" getirilerek konuklara ikram edildi.
Etkinlikler dans gösterileri, halk oyunları ve ünlü sanatçıların konserleriyle devam etti.
Nevruz dolayısıyla Kurmancan Datka Heykeli'nin bulunduğu yerleşkede büyükelçilikler kermesi düzenlendi.
Kırgızistan Halklar Asamblesi binası önünde, ülkedeki etnik gruplar yemek, edebiyat ve dans kültürlerini tanıttı.
Bişkek Hipodromu'ndaki at oyunlarına halk yoğun ilgi gösterdi.
Afganistan
Afganistan'ın kuzeyindeki Mezar-ı Şerif kentinde nevruz dolayısıyla "Uluslararası Nevruz Bayramı ve Gül-i Surh (Kırmızı Gül) Festivali" düzenleniyor.
Mezar-ı Şerif'te bulunan Hz. Ali Türbesi'nin yakınındaki Mavi Cami'nin önünde yapılan törene, Cumhurbaşkanı Gani'nin yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, Türkmenistan, Özbekistan, Türkiye, Hindistan ve Pakistan başta olmak üzere birçok ülkeden konuklar ve binlerce kişi katıldı.
Gani, törende yaptığı konuşmada, bu yılın Afganistan için barış ve huzur yılı olacağını söyledi.
Ülkede geçen sene büyük projeler hayata geçirildiğini ifade eden Gani, bu yıl da önemli gelişmelerin yaşanacağını belirtti.
Gani, Afgan halkının her şeyden çok barışı istediğini kaydederek, ''Biz kanların akmadığı, halkımızın huzur içinde yaşamını sürdürebildiği bir barış istiyoruz.'' dedi.
Konuşmaların ardından renkli mendillerin asılı olduğu "Jahenda Bala" adı verilen uzun bir ağaç tören alanına getirildi.
Afganistan'da nevruz aynı zamanda "Jahenda Bala" adı verilen özel bir dini törenle kutlanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.