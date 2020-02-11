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Dünya

Türk diplomat Köse'yi şehit edenlere idam cezası

Irak'ta, Türk diplomat Osman Köse'yi şehit edenlerden 2'si için idam kararı verildi.

Haydar Karaalp   | 11.02.2020
Türk diplomat Köse'yi şehit edenlere idam cezası

Bağdat

Irak'ta Erbil 2. Ceza Mahkemesi'nin, Türk diplomat Osman Köse'yi şehit edenlerden 2'si için idam kararı aldığı bildirildi.

Erbil merkezli Rudaw'ın internet sitesinde yer alan habere göre, şehit Köse ve iki Irak vatandaşının öldürülmesi davası görüldü.

Konuyla ilgili Rudaw'a açıklamada bulunan Avukat Birzo Said, "Erbil 2. Ceza Mahkemesi, Türk diplomatın öldürüldüğü olaya ilişkin 6 kişiye ceza verdi. 2 kişi idam,1 kişi 1 yıl hapis, kalan 3 kişi 2'şer yıl hapis cezası aldı." ifadelerini kullandı.

Köse, 17 Temmuz 2019'da Irak'ın Erbil kentindeki bir restoranda silahlı saldırıya uğrayarak şehit olmuştu.

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