Türk denizleri BM'de açılan sergiyle anlatıldı
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nın denizler ve denizlerdeki biyoçeşitliliği tanıtmak için hazırladığı "Türk Denizlerini Keşfedelim" adlı sergi Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde açıldı.
New York
Türk denizleri, Türkiye'de farklı kentlerde çekilen ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Merkezi'nde sergilenen 32 fotoğrafla anlatıldı.
Sergilenen fotoğraflar arasında 2002 yılında Fethiye'de kurtarılan kaşalot balinası, küresel iklim değişikliğinden etkilenen deniz canlıları, yabancı istilacı türler ve etkileri, koruma altındaki köpekbalıkları, tehdit altındaki deniz çayırları ve nesli tükenme tehlikesindeki orfozlar yer aldı.
Sergide mavi ekonomi için önemli hale gelen balık çiftlikleri, balık üretimi ve kadın balıkçıların olduğu fotoğraflara da yer verildi.
"Giderek artan bir tehlikeyle karşı karşıyayız"
Serginin açılışını yapan Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'de denizlerin ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasında önemli rol oynadığını söyledi.
Okyanusların ve denizlerin sağlığının gezegenin ekonomik, sosyal ve çevresel refahı için kritik öneme sahip olduğunu, ancak bugün iklim değişikliği nedeniyle giderek artan bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığına dikkati çekti.
Küresel sera gazı salınımının tehlikeli seviyelere ulaştığını, son 4 yıldır sıcaklıkların rekor seviyelere ulaştığını ve deniz seviyelerinin arttığını belirten Sinirlioğlu, iklim değişliliğinin sağlığı tehdit eden etkilerinin hava kirliliği ve sıcak hava dalgaları yoluyla görülmeye başlandığını ve küresel ısınmanın gıda güvenliğini de tehdit etttiğini aktardı.
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk ise Türkiye'nin Karadeniz ve Akdeniz'e kıyıları olan tek ülke olduğunu ve bunun da hayati derecede önemli biyoçeşitliliği koruma sorumluluğunu beraberinde getirdiğini söyledi.
Öztürk, okyanus ve denizlerle biyoçeşitliliği korumanın uluslararası iş birliğini gerektirdiğini vurguladı.
Sergi 23 Ağustos'a kadar gezilebilecek
Türkiye'nin seçkin deniz ve sualtı fotoğrafçılarının eserlerinden oluşan sergi, 23 Ağustos'a kadar gezilebilecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.