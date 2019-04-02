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Dünya

Türk dalgıçlar Musul'da bir kişinin daha cesedine ulaştı

Türk dalgıç ekipleri tarafından Irak'ın Musul kentindeki feribot faciasında kaybolanları arama kurtarma faaliyetleri kapsamında bir kişinin cesedine daha ulaşıldı.

Mazin Majeed Asaad Baqal   | 02.04.2019
Türk dalgıçlar Musul'da bir kişinin daha cesedine ulaştı

Musul

AA muhabirinin Türk dalgıçlardan aldığı bilgiye göre, Irak İçişleri Bakanlığı ekipleriyle iş birliği halinde çalışan Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 20 kişilik dalgıç ekibi ile İHH İnsani Yardım Vakfı Su Altı Arama Kurtarma ekibi, Musul'daki Dicle Nehri'nde bir kişinin daha cesedini buldu.

Bölgedeki arama kurtarma faaliyetleri kapsamında Türk dalgıçlar dün de bir çocuğun cesedine ulaşmıştı.

Türkiye'den gelen dalgıç ekipleri, zorlu hava koşulları altında görüş mesafesinin sıfıra yakın olduğu Musul'un Dicle Nehri'nde çalışmalarını sürdürüyor.

Irak'ın Musul kentinde 21 Mart'ta bir feribotun batması sonucu yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetmişti. Olayda 60 kişi kendi çabasıyla kurtulmayı başarmıştı. Kaybolan 100'e yakın kişi için de bölgede arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

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