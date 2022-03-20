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Dünya

Türk Büyükelçi Güney'den Irak'ta yoğun diplomasi trafiği

Güney, Irak'ta eski başbakanlardan Maliki ve İbadi'nin yanı sıra Şii Ulusal Hikmet Akımı lideri ile görüştü.

Haydar Karaalp   | 20.03.2022
Türk Büyükelçi Güney'den Irak'ta yoğun diplomasi trafiği

Bağdat

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ta siyasi liderlerle gerçekleştirdiği görüşmelerde Türkiye'nin Irak'ın birliği ve refahına verdiği desteği yineledi.

Büyükelçi Güney, başkent Bağdat'ta eski başbakanlardan Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki ile bir araya geldi.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Güney, "Kanun Devleti Koalisyonu lideri Nuri el-Maliki'yle görüştük. Mesajımız net: Türkiye Irak'ın birliği, bütünlüğü ve refahını desteklemektedir." ifadelerine yer verdi.

Büyükelçi Güney, Şii Ulusal Hikmet Akımı lideri Ammar Hekim'le de "verimli" olarak nitelendirdiği bir görüşme gerçekleştirdi.

Bağdat'ta yürüttüğü diplomasi trafiği çerçevesinde eski başbakanlarından Nasr (Zafer) Koalisyonu lideri Haydar el-İbadi ile de bir araya geldiğini aktaran Güney, "Zafer İttifakı lideri eski Başbakan İbadi ile güncel gelişmeleri ve ikili ilişkilerimizi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

Siyasetin yanı sıra ticari ilişkiler de gündemde

Büyükelçi Güney, üç gün önce de Şii Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri'yi ziyaret etmiş, Meclisteki İmtidad (Uzantı) Koalisyonu lideri Ala Rikabi ile görüşmesinde ise "Irak siyasetinde gençlerin önemi" üzerinde durduklarını aktarmıştı.

Güney, Sadr Hareketi Politbüro Sorumlusu Ahmed el-Muteyri ile de güncel gelişmeleri ele almıştı.

Büyükelçi Güney, Irak Bakanlar Kurulu Genel Sekreteri Hamid Gızzi'yle ticaret ve yatırım alanında iş birliği imkanlarını konuştukları görüşmeye ilişkin ise "Gızzi'ye şirketlerimizin vize konusunda yaşadığı sorunları aktardık." ifadelerini kullanmıştı.

Irak'ta 10 Ekim 2021'de yapılan genel seçimlerin üzerinden 5 ay geçmesine rağmen yaşanan siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle hala hükümet kurulamadı.

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