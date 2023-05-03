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Dünya

Türk askerinden Kosova'ya eğitim desteği

Kosova Barış Gücü (KFOR) bünyesinde görev yapan Türk Temsil Heyeti Başkanlığınca, Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde bulunan Ömer Prizreni Lisesinin 9 sınıfı yenilenerek hizmete açıldı.

Eren Beksaç  | 03.05.2023 - Güncelleme : 03.05.2023
Türk askerinden Kosova'ya eğitim desteği

Prizren

Okulda düzenlenen açılış törenine, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, Prizren Başkonsolosu Celal Doğan, Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Recai Yılmaz, Yunus Emre Enstitüsü Kosova Koordinatörü Ramazan Yılmaz ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Priştine Koordinatörü Cihan Dinçer'in yanı sıra öğretmen, öğrenci ve davetliler katıldı.

Büyükelçi Angılı, burada yaptığı konuşmada, Prizren'in Türkçe için önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Prizren'in sahip olduğu derin ve zengin kültürüyle gelecekte Avrupa'nın kültür başkentlerinden biri olacağına inandığını söyleyen Angılı, "Arnavutça, Boşnakça ve Türkçenin birlikte yaşadığı Prizren, bence sadece Kosova'nın kültür başkenti değil, aynı zamanda Balkanlar'ın en önemli kültür merkezlerinden birisidir. Türkçenin eğitim dili olarak kabul edilmesi Yugoslavya ve Kosova'da buradaki Türkler için önemli bir kazanımdı. O dönemki Türkler bunun için mücadele etti ve ben eminim bugün de sizler gelecekte Türkçeyi yaşatmak için bu mirasa sahip çıkacaksınız." ifadelerini kullandı.

Kosova Türk Temsil Heyeti Başkanı Yılmaz, gerçekleştirdikleri projelerle Türkiye ile Kosova arasında yüzyıllardır var olan dostluk ve kardeşlik ilişkilerini pekiştirdiklerini dile getirerek "Başta eğitim olmak üzere, sağlık ve altyapı gibi çeşitli alanlarda Kosova'nın aydınlık bir geleceğe ulaşması için projeler yürütmekten gurur duyuyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından davetliler, yenilenme projesinin açılış kurdelesini kesti ve sınıfları gezdi.

Proje kapsamında okulun 9 sınıfının tadilatı yapıldı; sıra, sandalye ve diğer gerekli ekipmanlar alındı.

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