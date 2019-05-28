Türk aktivistlerden Suriye'de 2 bin 500 kişiye iftar
Türkiye'den aktivistler, sosyal medya üzerinden organize olarak Suriye'de toplam 2 bin 500 yetim ve ailesi ile engelliye iftar verdi.
İdlib
İftar programlarını organize eden aktivist Aynur Karabulut AA muhabirine yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden topladıkları bağışlarla Suriye'nin İdlib ve Hama illerinde iftar verdiklerini söyledi.
Sekiz gün boyunca farklı bölgelerde program düzenlediklerini belirten Karabulut, "Proje bin kişilik başlamıştı. İnsanlar gördükçe destek oldu. 2 bin 500 yetim ve ailesi ile engelli kardeşlerimize iftar yaptırabildik." dedi.
"İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi"nde Esed rejimi destekçilerinin saldırılarının yoğunlaştırdığını anımsatan Karabulut, "Saldırılarda birçok okul zarar görmüş. Binlerce öğrencinin kırtasiye malzemesine ihtiyacı da var. Aynı zamanda bunların tespiti noktasında bir çalışma yaptık. İnşallah bir dahaki sefere okullara yönelik bir proje gerçekleştiririz." ifadelerini kullandı.
Tek başına başlattığı projenin destek gördüğünü belirten Karabulut, "Şimdi 127 kişi olduk. 2 binden fazla kişinin hayatına dokunduk. Savaş bölgesinde olup ayrıca dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yaptık. Yetim ve engelli gruplar bunlar. Bir ağaç ve bir hasırdan başka hiçbir şeyi olmayan insanlar görmek üzücüydü. Ne yiyeceğini bilemeyen, 'Ben aç dururum da, çocuk bu anlamıyor' diyerek uzattığımız yemekleri alırken hıçkıra hıçkıra ağlayan anneler gördük." şeklinde konuştu.
Herkesin bir şeyler yapabileceğini düşündüğünü dile getiren Karabulut, şöyle devam etti:
"Bizim vermeye çalıştığımız mesaj, herkesin elinden ne geliyorsa yapması gerektiği. Gerçekten çok zor durumda olan kardeşlerimiz var. Bir kıvılcım yakarsanız odun taşıyan çok oluyor ve ateş büyüyor. Medyada çok fazla kötülük yapan kötü insanın haberleri dönüyor olsa da iyiler kötülerden çok daha fazladır. Buna inanıyorum. Sorunu doğru aktardığınızda, güven verdiğinizde ve samimiyetinizi koruduğunuzda herkes yardım ulaştırmak için seferber oluyor."
73 yaşında 55 yıllık eski bir öğretmenin kendisini çok etkilediğini aktaran Karabulut, "Öğretmen hanım savaş ile birlikte her şeyini kaybediyor. Engelli çocukları var. Ancak o savaş süresi boyunca ulaştığı engellilere eğitim veriyor. Daha sonra İHH desteği ile şu an bir engelli eğitim merkezinin başında. 73 yaşında olmasına rağmen savaşta pes etmeyip kendini eğitime adaması çok etkiledi beni." değerlendirmesini yaptı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.