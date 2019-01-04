Tunus'taki sol oluşumdan muhalefete 'birleşme' çağrısı

TUNUS

Tunus İşçi Partisi Genel Sekreteri Hamma el-Hemmami, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, partisinin geçen ay gerçekleştirilen 5'inci kongresine ilişkin bilgi verdi.

İşçi Partisi'nin 5'inci kongresi sloganının "devrime doğru" olduğunu hatırlatan Hemmami, "Hükümetin eğilimlerine karşı çıkan, sivil, kadın, genç, sendikal tüm hareketler, ülkeyi kurtarmak üzere birleşmeli." dedi.

Tunus'ta bu yıl sonunda yapılması planlanan meclis ve cumhurbaşkanlığı seçimlerini "siyasi bir savaş" şeklinde nitelendiren Hemmami, tüm grupların hükümete karşı seçimlere birlikte hazırlanması gerektiğini ifade etti.

Tunus'ta 14 Ocak 2011'de gerçekleşen devrimin yıl dönümü öncesinde düzenlenmesi beklenen muhtemel protestolara da değinen Hemmami, şunları kaydetti:

"Tunus'un içinde bulunduğu durum göz önüne alındığında, 14 Ocak 2011'deki devrimden 8 sene sonra, devrimin temel talepleri ve hedeflerinin gerçekleşmediğini görüyoruz. Her ne kadar, temel hak ve özgürlükler alanında kazanımlar bulunsa da - ki bu kazanımlar da bugün tehdit altında - ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda devrimin hiçbir hedefi gerçekleşmedi. Tunus'taki toplumsal hareketler, mücadele etmek, sonuca ulaşmak için bir hedefte, bir düşüncede birleşmeli. Bu hedef sadece hükümeti değil, Tunusluların alın terinden faydalanan azınlık ittifakını da devirmek olmalı. Sloganımızı bir kez daha tekrar ediyorum: Halk, rejimin devrilmesini istiyor"

Tunus İşçi Partisi, sol partilerin bir araya gelerek oluşturduğu ve mecliste 15 milletvekili bulunan Halkçı Cephe bünyesinde yer alıyor. Tunus İşçi Partisi Genel Sekreteri Hamma el-Hemmami, aynı zamanda Halkçı Cephe'de başkanlık düzeyindeki sözcülük görevini yürütüyor.

Devrimin yıl dönümünde protestolar

Tunuslu seyyar satıcı Muhammed Buazizi'nin 17 Aralık 2010'da Sidi Bu Zeyd vilayetinde kendini ateşe vererek hayatını kaybetmesi, kısa sürede pek çok ülkeye yayılan "Arap Baharı" adlı sürecin fitilini ateşlemişti.

Dönemin Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin bin Ali'nin 14 Ocak 2011'de ülkeden kaçmasıyla neticelenen devrimin ardından, demokrasi, kişisel hak ve özgürlükler alanında büyük başarılar kaydeden Tunus, peş peşe gelen hükümetlerle istihdam, kalkınma ve refah gibi devrimin ekonomik vaatlerini karşılamakta ise yetersiz kaldı.

Arap Baharı'nın son kalesi durumundaki Tunus, bugün, alım gücünün düşmesi, artan enflasyon, yüksek işsizlik ve özellikle genç işsizliği gibi sıkıntılarla mücadele ediyor.

Tunus'ta devrimin yıl dönümü 14 Ocak yaklaşırken, ülkenin içinden geçtiği ekonomik darboğaz sonucunda protestoların yeniden alevlenmesinden endişe ediliyor.

Son olarak aralık ayında ülkenin az gelişmiş bir bölgesi olan Kasrin vilayetinde bir kameraman, içinde bulunduğu ekonomik durumu protesto etmek için kendisini yakarak hayatına son vermişti. Bunun üzerine Tunus Ulusal Gazeteciler Sendikası tüm basın sektörü için genel grev çağrısı yaparken ülkenin en büyük sendikası da bir dizi eylem hazırlığı içinde olduklarını açıklamıştı.

Muhabir: Yosra Ouanes,Enes Canlı