Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.15
Dolar
5.43
BIST 100
103,452.90
Altın
1,286.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus'ta seçim tarihleri belli oldu

Tunus'ta genel seçimler 6 Ekim'de, cumhurbaşkanlığı seçimleri 10 Kasım'da yapılacak.

Yosra Ouanes,Hamdi Yıldız   | 06.03.2019
Tunus'ta seçim tarihleri belli oldu

Tunus

Bağımsız Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Nebil Befun, başkent Tunus'ta düzenlediği basın toplantısında, genel seçimlerin 6 Ekim'de, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ise 10 Kasım'da yapılacağını duyurdu. 

Ülkede seçim sürecinin başladığını söyleyen Befun, 10 Nisan'dan itibaren seçmen listelerinin hazırlanmaya başlanacağını, parlamento seçimleri için adaylık başvurularının 22-29 Temmuz'da alınacağını belirtti.

Befun, cumhurbaşkanlığı seçimleri için başvuruların da 27 Ağustos ile 3 Eylül arasında tamamlanmış olacağını dile getirdi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Befun, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması durumunda iki hafta içinde ikinci turun yapılmasını planladıklarını, bu tarihin her halükarda 29 Aralık'ı geçmeyeceğini vurguladı.

Arap Baharı'nın ilk kıvılcımını yakan Tunus'ta 14 Ocak Devrimi sonrasında demokratik seçimler ilk kez 2011'de Kurucu Meclis için yapılmıştı. Ardından 2014'te parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ve son olarak da 2018'de belediye seçimleri gerçekleştirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Esed'in Tahran ziyareti ne anlama geliyor?
Ortadoğu: Yeni dünya düzeninin adının konulduğu, oyun bozucu coğrafya
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem
Kuzey Kore krizinde statüko devam edecek
Pulvama’dan Balakot’a Hindistan-Pakistan gerilimi

Benzer haberler

Libya'ya komşu ülkeler BM'nin çabalarına destek için anlaştı

Libya'ya komşu ülkeler BM'nin çabalarına destek için anlaştı

Gannuşi ve Nida Tunus Lideri "bir yıl aradan sonra" buluştu

Tunus tarımda Türkiye tecrübesinden yararlanmak istiyor

'İslam ile demokrasinin ikiz olduğuna inanıyoruz'

'İslam ile demokrasinin ikiz olduğuna inanıyoruz'