Euro
6.25
Dolar
5.71
BIST 100
103,463.50
Altın
1,504.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus'ta parlamento seçiminin galibi Nahda Hareketi

Tunus'ta sandık çıkış anketine göre Nahda Hareketi oyların yüzde 17,5'ini alarak seçimin galibi olurken, tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi'nin partisi yüzde 15,6 ile seçimi ikinci sırada yer aldı.

Yosra Ouanes,Enes Canlı   | 06.10.2019
Tunus'ta parlamento seçiminin galibi Nahda Hareketi

Tunus

Tunus'ta bugün gerçekleştirilen parlamento seçimlerinde sandık çıkış anketleri Nahda Hareketi'nin birinci olduğunu gösterdi. Sigma Konsey isimli kamuoyu araştırma şirketinin yayınladığı ankete göre Nahda Hareketi yüzde 17,5 ile birinci, Tunus'un Kalbi Partisi yüzde 15,6 ile ikinci sırada geldi.

Tunus'ta seçimleri düzenleyen Yüksek Seçim Konseyi (YSK), ülke içindeki yaklaşık 7 milyon seçmenin sadece yüzde 41,32'sinin sandığa gittiğini açıkladı.

Konseyin açıkladığı rakamlara göre, 217 sandalyeli parlamentoda Nahda Hareketi 40, Tunus'un Kalbi 33, Onur Koalisyonu 18, Başbakan Yusuf Şahid liderliğindeki Yaşasın Tunus Partisi 16, Halk Hareketi Partisi 15, Tunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali yanlısı Abir Musi liderliğindeki Özgür Anayasa Partisi 14, Demokratik Akım Partisi 14 ve bağımsız aday Ülfe Terras Rambourg tarafından kurulan Tunus Yaşamı 5 milletvekili çıkaracak.

Tunus Alternatif Partisi 3 milletvekili, Tunus'un son seçimlerini birinci sırada tamamlayan Nida Tunus ise sadece 1 milletvekili çıkartabilecek.

İki parti de zaferini ilan etti

Sandıkların kapanmasından kısa bir süre sonra, tutuklu medya patronu Nebil el-Karvi'nin partisi Tunus'un Kalbi ve Nahda Hareketi zaferini ilan etti.

Tunus'un Kalbi Partisi, sandıkların kapanmasından yaklaşık bir saat içinde, seçimleri birinci sırada tamamladıklarını öne sürdü. Partinin açıklamasında sonuçların nasıl elde edildiğine ilişkin bir detay verilmedi.

Nahda Hareketi de benzer şekilde, ilk sonuçlara göre, hareketin parlamento seçimlerinde lider olduğunu açıkladı. Hareketin Sözcüsü İmad el-Hmiri, genel merkezde düzenlediği basın toplantısında, "sandık çıkış anketleri ve hareketin sandık müşahitlerinden topladığı sonuçlara göre partilerinin önde gittiğini" söyledi.

İki partinin genel merkezinde de destekçileri kutlama yapmaya başladı. Hmiri, nihai sonuçların YSK tarafından açıklanacağını vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları
Hong Kong'un siyasi ve ekonomik belirsizliği
CFA: Fransa'nın Afrika'daki yeni sömürgecilik anlayışı
Demokratların azil satrancı Trump'ın ikinci dönem şansını artırabilir

Benzer haberler

Tunus'ta parlamento seçiminin galibi Nahda Hareketi

Tunus'ta parlamento seçiminin galibi Nahda Hareketi

Tunus'ta genel seçiminde oy verme işlemi tamamlandı

Tunus'ta halk parlamento seçimi için sandık başında

5 soruda Tunus'ta parlamento seçimleri

5 soruda Tunus'ta parlamento seçimleri
Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi aleyhine dava

Tunus'ta cumhurbaşkanı adayı Nebil el-Karvi aleyhine dava
Nahda başkent Tunus'ta seçim mitingi düzenledi

Nahda başkent Tunus'ta seçim mitingi düzenledi