Euro
8.88
Dolar
7.49
BIST 100
1,111.24
Altın
1,958.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus'ta İsrail ile normalleşme anlaşmaları protesto edildi

Tunus'ta onlarca kişi, Birleşik Arap Emirlikleri ile Bahreyn'in İsrail'le ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamasını protesto etti.

Gülşen Topçu   | 16.09.2020
Tunus'ta İsrail ile normalleşme anlaşmaları protesto edildi

Tunus

Normalleşmeye Karşı Tunus Ağı'nın düzenlediği gösteriye katılanlar, Filistin bayraklarının yanı sıra "Halk, normalleşmenin suç sayılmasını istiyor", "İkisi de son bulacak.. İşgal ve normalleşme" yazılı dövizler taşıdı.

Başkentin merkezindeki Habib Burgiba Caddesi'nde düzenlenen gösteride, "Normalleşme ihanettir" ve "Ey normalleşme yöneticileri, Filistin satılık değil" sloganları attı.

Göstericiler, Arap yöneticilerin, kendi koltuklarını garantiye almak için Filistin meselesini sattıklarını ifade etti.

Gösteriye katılanlardan "Direnişi Destekleme ve Normalleşmeye Karşı Çıkma Ulusal Heyeti" Başkanı Ahmed el-Kehlavi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD'de imzalanan normalleşme anlaşmalarının Arapların alnındaki kara lekelerin devamı niteliğinde olduğunu söyledi.

Eski Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'ın 1977'de İsrail'i tanımasından sonra yeni bir felaketle karşı karşıya olduklarını belirten Kehlavi, Körfez ülkelerinin başlangıçtan beri İsrail'le ilişkileri normalleştirme yolundan gittiklerini kaydetti.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar dün Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa'da son 24 saatte 7 bin 852 Kovid-19 vakası tespit edildi
Dünya Sağlık Örgütü Kovid-19 salgınına rağmen okulların açılmasından yana
İtalya'da son 24 saatte 1229 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu
Koronavirüste son 24 saat
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bini, toplam vaka sayısı da 600 bini geçti

Benzer haberler

İslami Cihad yetkilisi: Gazze normalleşme anlaşmalarına roketlerle karşılık verdi

İslami Cihad yetkilisi: Gazze normalleşme anlaşmalarına roketlerle karşılık verdi

Tunus'ta İsrail ile normalleşme anlaşmaları protesto edildi

Netanyahu'dan başka ülkelerin de İsrail'le normalleşeceği vaadi

Saib Ureykat: Normalleşme anlaşmaları Arap-İsrail Natosu yaratmaktır

Saib Ureykat: Normalleşme anlaşmaları Arap-İsrail Natosu yaratmaktır
Tunus 6 yıl aradan sonra Libya'ya büyükelçi atadı

Tunus 6 yıl aradan sonra Libya'ya büyükelçi atadı
Netanyahu: BAE ve Bahreyn ile normalleşme ekonomimize milyarları pompalayacak

Netanyahu: BAE ve Bahreyn ile normalleşme ekonomimize milyarları pompalayacak