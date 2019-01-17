Tunus'ta genel greve giden memurlardan maaş protestosu

Fotoğraf: AA/Yassine Gaidi

TUNUS

Başkent Tunus'taki Muhammed Ali Meydanı'nda toplanan binlerce memur, buradan Habib Burgiba Caddesi'ne yürüdü. Göstericiler, hükümetin istifasını ve adil vergi politikası uygulanmasını talep eden yazıların bulunduğu pankartlar taşıdı.

Tunus Genel İşçi Sendikası (UGTT) Genel Sekreteri Nureddin et-Tabbubi, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, memurların ve işçilerin hak arama çabalarına destek olmayı sürdüreceklerini belirtti.

Devlet kurumlarının vatandaşlara verdiği zayıf hizmetleri kınayan Tabbubi, "Tunus'ta 800 bin kişiye sağlıklı içme suyu ulaşmıyor. 500 bin ailenin ise barınacak bir evi yok." diye konuştu.

Tunus'ta 650 binden fazla kamu çalışanı, maaşlarına zam yapılması talebiyle bugün greve gitmişti.

Ülke genelinde uygulanan bir günlük grev nedeniyle tüm devlet daireleri kapatılırken, öğrencilerin güvenliği gerekçe gösterilerek, okulların tamamı tatil edildi.

Hayatın durma noktasına geldiği Tunus'ta havalimanı çalışanlarının da greve katılmasıyla dış hat uçuşlarında aksamalar yaşandı. Grev nedeniyle birçok ticari hava yolu şirketi seferlerini iptal etti.

UGTT'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, grevin balıkçı limanları, ulaştırma ve hava yolları sektöründe gece yarısından itibaren başladığı ve yüzde yüz başarılı olduğu duyurulmuştu.

Başbakan grevin ülkeyi zarara uğratacağı uyarısı yapmıştı

Tunus Başbakanı Yusuf eş-Şahid, dün yaptığı açıklamada, kamu görevlilerinin bugün yapmayı planladığı grevin ülkeyi büyük zarara uğratacağı uyarısında bulunmuştu.

Şahid, devlet televizyonundan yayımlanan konuşmasında, UGTT ile yürütülen müzakereler sırasında ellerinden geleni yaptıklarını, devlet bütçesinin ve ülkenin imkanlarını gözetecek önerilerde bulunduklarını söylemişti.

Şahid, hükümetin, ülkenin içinde bulunduğu durumun elverdiği ölçüde maaş artışı önerdiğini, bunun üstüne çıkılması durumunda daha fazla borçlanmak ve kredi almak zorunda kalacaklarını ifade etmişti.

Tunus'un en büyük sendikası UGTT, önceki gün hükümetle devlet memurlarının maaşlarında artış yapılması için yürütülen diyaloğun başarısız olduğunu açıklamış ve bugün greve gideceklerini duyurmuştu.

UGTT'nin "maaşlara zam" talebiyle 22 Kasım'da düzenlediği greve, ülke genelinde yaklaşık 700 bin kişinin katıldığı ifade edilmişti.

IMF ile sendika arasında kalan hükümet

Hükümetin 150 bin memura zam kararının ardından, Tunus ile 2,8 milyar dolar değerinde kredi anlaşması bulunan IMF, Tunus'un bütçe dengesini koruması için "kamu maaşlarını kontrol etmesi gerektiği" uyarısı yapmıştı.

IMF raporlarında, Tunus'ta kamu maaşlarının gayrisafi yurt içi hasılanın yüzde 18'ini götürdüğü ve bu oranın dünya genelindeki en yüksekler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Muhabir: Yosra Ouanes,Ali Semerci