Euro
10.26
Dolar
8.42
BIST 100
1,451.84
Altın
1,881.45
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus'ta Filistin'e destek için insan zinciri oluşturuldu

Tunus'un güneyindeki Safaks kenti surları çevresinde insan zinciri oluşturularak Filistin halkıyla dayanışma gösterisi düzenlendi.

Yosra Ouanes,Hamdi Yıldız   | 22.05.2021
Tunus'ta Filistin'e destek için insan zinciri oluşturuldu Fotoğraf: Houssem Zouari / AA

Safaks

Tunus'ta Filistin'e destek için insan zinciri oluşturuldu

Tunus'un Safakes kentinde yüzlerce kişi, Filistin halkına destek için insan zinciri oluşturdu. Ellerinde Tunus ve Filistin bayrağı taşıyan katılımcılar, antik kent sularının dört tarafına kadar uzandı. ( Houssem Zouari - Anadolu Ajansı )

Safaks kentindeki sivil toplum kuruluşlarından Şeri (İslami) İlimler ve Hitabet Cemiyetinin çağrılarıyla düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Ellerinde taşıdıkları Tunus ve Filistin bayraklarıyla kentin tarihi surları çevresinde yan yana dizilen binlerce gösterici, "Halk, Filistin'in özgürleşmesini istiyor.", "Halk normalleşmenin cezalandırılmasını istiyor." şeklinde sloganlar atıldı.

AA muhabirine konuşan Cemiyet Başkanı Lutfi ez-Zevvari, "Siyonist düşmana karşı Filistinli kardeşlerimizin zafer kazanmasından dolayı hissettiğimiz sevinci ifade etmek için bu insan zincirini oluşturduk." dedi.

İsrail ile normalleşmenin suç kabul edileceği bir yasa konusunda ısrarcı olduklarını kaydeden Zevvari, İslam dünyasının doğusundan batısına kadar kime sorulsa herkesin aynı talebi dile getireceğini söyledi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 10 Mayıs'ta başlattığı saldırılar, Hamas ile varılan ateşkes doğrultusunda 21 Mayıs'ta yerel saatle 02.00'de sona ermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kovid-19 salgınıyla mücadelede uygulanan toplam aşı sayısı 27 milyon 761 bin 989 doz oldu
Sağlık Bakanı Koca: Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor
Türkiye'de 8 bin 697 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 782 bini aştı

Benzer haberler

Tunus'ta Filistin'e destek için insan zinciri oluşturuldu

Tunus'ta Filistin'e destek için insan zinciri oluşturuldu

Ürdün'deki Filistin mülteci kampında Filistin'e destek gösterisi düzenlendi

Fas Başbakanı Osmani'den 'başkenti Doğu Kudüs' olan bir Filistin devleti vurgusu

Filistin'e destek veren 3 ünlü ismi hedef gösteren New York Times'taki ilan tepki gördü

Filistin'e destek veren 3 ünlü ismi hedef gösteren New York Times'taki ilan tepki gördü
BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail ve Hamas'a 'ateşkese bağlı kalınması' çağrısı

BM Güvenlik Konseyi'nden İsrail ve Hamas'a 'ateşkese bağlı kalınması' çağrısı
Fransa'da binlerce kişi Filistin için 'İsrail'e boykot' çağrısı yaptı

Fransa'da binlerce kişi Filistin için 'İsrail'e boykot' çağrısı yaptı