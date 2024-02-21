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Dünya

Tunus Yunus Emre Enstitüsü, Manar Üniversitesinde Türkiye’yi tanıttı

Tunus'ta Yunus Emre Enstitüsü (YEE), başkent Tunus’taki Manar Üniversitesinde Türkiye'yi tanıttı.

Mehmet Akif Turan  | 21.02.2024 - Güncelleme : 21.02.2024
Tunus Yunus Emre Enstitüsü, Manar Üniversitesinde Türkiye’yi tanıttı

Tunus

Manar Üniversitesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Kültür Günü" etkinliğinde aralarında Türkiye, Filistin, Çin, Moritanya, Senegal, Malezya, Endonezya ve Güney Kore’nin de olduğu birçok ülke temsilciliği tanıtım standı açtı.

Tunus YEE, etkinlikte açtığı stantta Türkiye’ye özgü el sanatları ile geleneksel kıyafetler tanıtıldı.

Geleneksel Türk kıyafetleri giyen YEE öğrencileriyle fotoğraf çektiren ziyaretçilere Türk mutfağına ait yiyecek ve tatlılar ikram edildi.

Etkinlik kapsamında yapılan kıyafet yarışmasında geleneksel Türk kıyafeti giyen öğrenciler birinci seçildi.

Tunus YEE Koordinatörü Ali İhsan Çevik AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Manar Üniversitesi Rektörüne, düzenledikleri uluslararası etkinliğe davetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Etkinlikte bizler de Türkiye'yi temsil etme ve geleneksel sanatlarımızı, danslarımızı, lezzetlerimizi ve geleneksek Türk okçuluğumuzu tanıtma fırsatı bulduk. Gösterilen yoğun ilgiden dolayı memnunuz." ifadelerini kullandı.

Tunus’taki üniversitelerde yıl boyunca "Türkiye Tanıtım Günü" kapsamında etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Çevik, "Bu sayede hem üniversiteli gençlere hem de çok daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyoruz. Bu etkinleri düzenlemede bize destek veren Tunus'ta eğitim gören Türk öğrenci kardeşlerimize ve Maarif Vakfına da ayrıca teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Manar Üniversitesinde doktora çalışmalarına devam eden Türk öğrencilerden Necati Fıratlı da, Türkiye’nin tanıtımına katkı sağladıkları için çok mutlu olduğunu, Tunus’ta faaliyet gösteren Türk kurumlarının bu konudaki duyarlılığının kendileri için büyük bir şans olduğunu kaydetti.

Tunus’ta 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren YEE, verdiği Türkçe eğitiminin yanı sıra Türkiye’yi ve Türk kültürünü tanıtmak üzere birçok kültürel etkinlik düzenliyor.



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