Euro
10.10
Dolar
8.55
BIST 100
1,358.40
Altın
1,798.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Genel Kurul Toplantısı, Ankara’da gerçekleştiriliyor. Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan orman yangını söndürülmeye çalışılıyor.
logo
Dünya

Tunus ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Yosra Ouanes,Muhammed Semiz   | 28.07.2021
Tunus ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Istanbul

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Tunus'ta 59, Umman'da 14 kişi daha hayatını kaybetti.

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 59 kişinin öldüğü, 3 bin 960 vaka tespit edildiği, 12 bin 822 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 19 bin 27'ye, vaka sayısının 578 bin 962'ye yükseldiği, 491 bin 854 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise Kovid-19 nedeniyle 14 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 518 yeni vaka kaydedildiği, 622 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ülkede virüs kaynaklı can kaybının 3 bin 802, vaka sayısının da 295 bin 535'e yükseldiği, iyileşenlerin sayısının da 277 bin 632 olduğu aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener vatandaşları aşı olmaya çağırdı
Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti
Her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı üç büyükşehirde de arttı
2020 Olimpiyatları açılışının 5. gününde Tokyo'da bugüne kadarki en yüksek Kovid-19 vakası kaydedildi
İTO'dan iş dünyasına 'aşını ol, indirimi al' uygulama çağrısı

Benzer haberler

AP'deki en büyük ikinci grubun Başkanı Perez, Tunus'ta anayasal düzenin korunması çağrısı yaptı

AP'deki en büyük ikinci grubun Başkanı Perez, Tunus'ta anayasal düzenin korunması çağrısı yaptı

Tunus ve Umman'da Kovid-19'dan ölümler arttı

Almanya'da Kovid-19 vakaları son 7 haftanın en yüksek seviyesine çıktı

Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti

Türkiye'de en az bir doz Kovid-19 aşısı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti
2020 Olimpiyatları açılışının 5. gününde Tokyo'da bugüne kadarki en yüksek Kovid-19 vakası kaydedildi

2020 Olimpiyatları açılışının 5. gününde Tokyo'da bugüne kadarki en yüksek Kovid-19 vakası kaydedildi
İTO'dan iş dünyasına 'aşını ol, indirimi al' uygulama çağrısı

İTO'dan iş dünyasına 'aşını ol, indirimi al' uygulama çağrısı