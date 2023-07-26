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Dünya

Tunus’un çeşitli bölgelerinde 48 saatte 16 orman yangını çıktı

Cenduba vilayetindeki Malula Ormanı'nda 12 Temmuz’dan bu yana devam eden yangının kontrol altına alındığı belirtildi.

Mehmet Akif Turan  | 26.07.2023 - Güncelleme : 26.07.2023
Tunus’un çeşitli bölgelerinde 48 saatte 16 orman yangını çıktı

Tunus

Tunus’un çeşitli vilayetlerinde iki günde 16 yangın çıktığı belirtildi.

Tunus Sivil Savunma İdaresi Sözcüsü Muaz Teria, ülke genelindeki orman yangınlarına ilişkin yerel medyaya açıklamada bulundu.

Teria, son 48 saatte Binzert, Cenduba, Silyana, Beca, Nabel, Kayravan, Kasrin ve Gabes vilayetlerindeki ormanlık alanlarda 16 farklı noktada yangın çıktığını söyledi.

Bu yangınların çoğunun söndürüldüğünü ya da kontrol altına alındığını belirten Teria, “Cenduba, Silyana ve Binzert’tekiler hariç diğer yangınlar kontrol altına alındı. Yangınların devam ettiği bölgelerde ekipler çalışmalarını sürdürüyor.” dedi.

Cenduba vilayetindeki Malula Ormanı'nda 12 Temmuz’dan bu yana devam eden yangının da kontrol altına alındığını aktaran Teria, şiddetli rüzgarın söndürme çalışmalarını aksattığını ifade etti.

Teria, dün yaptığı açıklamada, Malula'daki yangında 450 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü duyurmuştu.

Cezayir ve İspanya'dan destek

Tunus İçişleri Bakanı Kemal el-Fiki ise Meclis oturumunda yaptığı konuşmada, Cezayir ve İspanya’nın Tunus’taki orman yangınlarını kontrol altına alma çabalarına destek verdiğini belirtti.

İspanya’nın 2 yangın söndürme uçağının yanı sıra 25 itfaiye eri gönderdiğini ifade eden Fiki, Cezayir ordusuna da söndürme çalışmalarında gösterdikleri olağanüstü çabadan dolayı teşekkür etti.

Fiki, orman yangınlarında can kaybı olmadığını, dumandan etkilenen 12 kişinin hastanedeki tedavilerinin tamamlandığını aktardı.


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