Euro
9.03
Dolar
7.38
BIST 100
1,540.61
Altın
1,848.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi kabine değişikliği çağrısı yaptı

Tunus'taki Nahda Hareketi Partisi lideri ve Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi, Hişam el-Meşişi hükümetinin verimliliğinin artması için kabine değişikliği yapılması çağrısında bulundu.

Yosra Ouanes,Zeynep Hilal Karyağdı   | 10.01.2021
Tunus Meclis Başkanı Gannuşi kabine değişikliği çağrısı yaptı

Tunus

Gannuşi, başkent Tunus'ta parlamento oturumu arasında yaptığı basın açıklamasında, hükümetin verimliliğinin artması, çalışmalarının iyileştirilmesi için performans değerlendirilmesi esas alınarak kabine değişikliğinin gerçekleştirilmesi gerektiğini belirtti.

Meclis Başkanı, Meşişi hükümetindeki bazı bakanların performansının düşük olduğunu ifade etti.

Konuyla alakalı hükümetten açıklama yapılmadı.

Tunus'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilen Hişam el-Meşişi'nin teknokrat isimlerden oluşan kabinesi 2 Eylül 2020'de güvenoyu almıştı. Meşişi, dört ayda çeşitli sebeplerle içişleri, kültür ve çevre bakanları olmak üzere 3 bakanı görevinden almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 90 milyonu geçti
Fransa'da son 24 saatte 20 bin 177 Kovid-19 vakası kaydedildi
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Bakan Koca AA'nın görüntülerini paylaşarak tedbir uyarısı yaptı: Biz her şartta vatandaşımızın yanındayız
İngiltere'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80 bini aştı

Benzer haberler

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi kabine değişikliği çağrısı yaptı

Tunus Meclis Başkanı Gannuşi kabine değişikliği çağrısı yaptı