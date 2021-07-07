Euro
10.27
Dolar
8.70
BIST 100
1,390.58
Altın
1,802.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincan Saraycık TOKİ Konutları'nda “TOKİ 1.000.000’uncu Konut Anahtar Teslim Töreni”nde konuşuyor
logo
Dünya

Tunus açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus Kızılayı, ülkenin güney doğusundaki Mednin vilayeti açıklarında tekneleri bozulan 47 düzensiz göçmeni kurtardı.

Enes Canlı   | 07.07.2021
Tunus açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı Fotoğraf: Tasnim Nasri / AA

Tunus

Tunus Kızılayı Mednin Vilayeti Direktörü Münci Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vilayetin Akdeniz açıklarında tekneleri bozulan çoğu Bangladeş ve Mısır olmak üzere Pakistan, Fas, Gine uyruklu toplam 47 düzensiz göçmeni kurtardıklarını söyledi.

Göçmenlerin Mednin vilayetinde bir merkezde karantina sürelerini dolduracaklarını paylaşan Selim, daha sonra göçmen barınağına aktarılacaklarını belirtti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği sözcülerinden Carlotta Sami, 4 Mayıs'ta, 2021 başından mayısa kadarki dönemde en az 500 göçmenin Orta Akdeniz göç güzergahında Avrupa'ya geçmeye çalışırken denizde can verdiğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de günlük Kovid-19 vaka sayısı 32 bini geçti
Kovid-19 tespit edilmeyen Türkmenistan'da vatandaşlara aşı zorunluluğu getirildi
İranlılar Kovid-19 aşısı olmak için Ermenistan'a gidiyor
Dünya Sağlık Örgütü: Doğu Akdeniz ülkelerinde Kovid-19 vakaları artışa geçti
Kuşadası ve Didim'deki otellere aşı istasyonları kuruldu

Benzer haberler

Tunus açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında Türk kara sularına itilen 37 düzensiz göçmen kurtarıldı

Çanakkale ve Bodrum açıklarında 93 düzensiz göçmen kurtarıldı

Tunus açıklarında 21 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı

Tunus açıklarında 21 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
Lübnan'da Kovid-19'un Delta varyantına rastlandı

Lübnan'da Kovid-19'un Delta varyantına rastlandı
Bodrum açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı

Bodrum açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı